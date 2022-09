Voorhaven Concerten: ongebruikelijke combinatie van instrumenten

In vroegere tijden was het niet gewoon om een harp, viool en hoorn bij elkaar te brengen in één muziekstuk. Het Keros Ensemble brengt op zondag 11 september tijdens het zesde concert van Stichting Voorhaven Concerten enkele werken waarin deze drie instrumenten bij elkaar een prachtig palet van klanken vormen.

Aan het eind van de 18e eeuw waren er componisten zoals Dussek en Duvernoy die het aandurfden. Zij wilden aandacht trekken en brachten daarom de drie instrumenten bij elkaar in bijzondere composities. “Het was zoeken naar de juiste menging van totaal verschillende klanken om een harmonieus geheel te maken,” vertelt Angela Skala, violiste. “Met het Keros Ensemble proberen we deze bijzondere klanken te laten horen, waardoor mensen kunnen genieten van misschien iets minder bekende werken”.



Keros Ensemble

Alexandre Bonnet, harpist, is de oprichter van het Keros Ensemble. Op Keros, een archeologische plek op een van de Griekse eilanden, werden beelden van een harp uit vroegere tijden gevonden. Voor Alexandre reden om de tijdloosheid van de mooie harp weer te geven in de naam van het ensemble. Via verschillende orkesten ontmoette Alexandre naast Angela, ook de hoorniste Petra Botma en ontstond het idee om met z’n drieën concerten te gaan geven.



Muziek brengt positiviteit

“In deze moeilijke tijd met zoveel agressie, willen we met onze muziek mensen een positieve ervaring geven en meenemen in de verschillende klanken én in harmonie”, vertelt Angela. “Of het nu om het coachen van jonge musici gaat of publiek bij een concert: samen plezier maken met de taal van muziek en even nergens anders aan denken, daar doen we het voor!”



Informatie

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via de website (www.voorhavenconcerten.nl), aan de kassa of bij VVV Edam.

12,50 pp, kinderen t/m 12 jaar: 5,00 pp

U bent vanaf 14.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee.

Na afloop kunt u bij een glaasje fris of wijn voor eigen rekening, napraten met elkaar.

Locatie: de Nicolaaskerk, Voorhaven 124 in Edam.

Het concert begint om 15.00 uur. Vragen? Info@voorhavenconcerten.nl