Voorlichtingsavond ziekte van Parkinson

Het Dijklander Ziekenhuis verzorgt op dinsdagavond 29 november samen met de Parkinson Vereniging een informatieavond. De avond is bedoeld voor mensen met Parkinson en hun partners, familieleden en mantelzorgers.

Tijdens de avond spreekt neuroloog Pieter Nederveen over het thema ‘de ziekte van Parkinson kent vele gezichten.’ Daarnaast geeft Lucas Brühl, oefentherapeut Mensendieck, een presentatie over de ziekte van Parkinson en voldoende bewegen in coronatijd.

De voorlichtingsavond wordt gehouden in het personeelsrestaurant van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Vanaf 18.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Het inhoudelijke gedeelte start om 19.00 uur tot 20.30 uur.

De toegang bedraagt 2 euro p.p. ten bate van het Parkinson Café Hoorn (West-Friesland). Dat kunt u voorafgaand aan de bijeenkomst contant voldoen. Tijdens de bijeenkomst handhaven we de 1,5 meter maatregel.

Aanmelden

Wilt u erbij zijn op 29 november? U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden door vóór 18 november een e-mail te sturen naar e-mail secretariaatneurologie-hoorn@dijklander.nl of te bellen via 0229-208304 (bereikbaar op ma-di-do tussen 9.00-16.00 uur). We horen graag met hoeveel personen u komt.