Algemeen

Vordering in het onderhoud van de Kettingbrug Het grote onderhoud van de Kettingbrug Edam is eind januari begonnen. Beide boven balansen zijn verwijderd en ook de noordelijke Hameipoort wordt volledig vervangen. De zuidelijke Hameipoort is echter blijven staan en geborgd voor de veiligheid. Ook zijn er om die reden tijdelijke leuningen geplaatst. Maandag 27 maart is bovendien de verflaag verwijderd van de Hameipoort op de Kettingbrug. Deze laag wordt zo snel mogelijk weer aangebracht, maar wanneer dit precies zal zijn, hangt af van het weer. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens deze werkzaamheden niet over de brug heen. Dit blijft zo tot 14 april. Vanaf 3 april is begonnen met materiaal opstellen voor de terugplaatsing van de noordelijke Hameipoort en de boven balansen. Hierna zijn de onderdelen op de brug gehesen, gemonteerd en de hoge delen worden vervolgens geschilderd. De lage delen worden vanaf 17 april geschilderd, auto’s kunnen dan nog steeds niet over de brug, maar fietsen en voetgangers wel.

In de tijd dat de Kettingbrug afgesloten is, kan de Baanbrug gebruikt worden als omleiding. Het komende jaar wordt de brug nog minimaal twee keer geschilderd, om zo ook kleurverschil te vermijden. Zodra de brug klaar is, zal deze ook weer beschikbaar worden gesteld voor vaarverkeer. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.