Vossenjacht Blokwhere: van Spider-Man tot Maria en Jozef op bezoek in de Broeckgouw

In de Broeckgouw liep het vorige week vol met de meest opmerkelijke figuren. Van Spider-Man tot Jozef en Maria, de ouders van kindeke Jezus, lieten zich in de nieuwe Volendamse wijk zien. De reden van dit bonte gezelschap bleek de vossenjacht van basisschool de Blokwhere.

Vanaf 9.00 uur brak de speurtocht voor de Blokwhere-leerlingen los. Een afgezet gebied in de Broeckgouw was het decor van de spannende puzzeltocht. Met de missie zoveel mogelijk ‘vossen’ – leraren in vermomming – te ontdekken en letters van hen te ontrafelen, trokken de kinderen erop uit.

,,Een aantal leerlingen rende enthousiast op een groepje stratenmakers in reflecterende hesjes af om de codevraag te stellen”, lacht meester John Molenaar. ,,Ze dachten dat die mannen ook bij de vossenjacht hoorde! We hebben met zijn allen een geweldige dag beleefd.”