Votown Festival een warm spektakelstuk

Het was alweer 4 jaar geleden dat het laatste Votown-concert plaatsvond in het Kras-stadion van FC Volendam. Afgelopen zaterdag was dit muziekspektakel weer te doen.

Het was voor de duizenden bezoekers zweten geblazen, want het stadion had ’s middags veel weg van een magnetron. Om 15.00 uur ging het Votown Festival van start met een optreden van Hircus Circus.

Verder waren er optredens van Django Wagner, Peter Beense, Jan Smit, 3JS en Guus Meeuwis. Om 15.00 uur werd het Votown Festival afgesloten met knallend vuurwerk.