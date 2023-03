Algemeen

Vrachtwagen en picnic-voertuig muurvast Op vrijdag rond het middaguur wisten zowel een vrachtwagenchauffeur als de bestuurder van een Picnic-voertuig zich tegelijkertijd vast te rijden in de zand van de Zeedijk. De wegversperringen die opgesteld staan aan beide kanten van de weg worden aan de lopende band genegeerd, zo bewijst ook de fietser die zich door het zand heen worstelt. De Zeedijk is sinds 'maandag van kermis' 5 september onderhevig aan werkzaamheden. In voorgaande fases werd er naast de weg gewerkt, waardoor het wegdek geregeld open kon worden gesteld voor doorgaand verkeer. In deze fase is dat echter niet mogelijk en hier lijkt men maar moeilijk aan te kunnen wennen. Er wordt geschat dat de Alliantie Markermeerdijken de werkzaamheden in mei dit jaar af kan ronden. Tot die tijd is het raadzaam om de omleidingen en wegversperringen niet te negeren om dergelijke onnodige situaties te voorkomen. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.