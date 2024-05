Vreugde…en verdriet…

Foto: Klaas Smit

Het is eigenlijk al sensationeel, wat de Zaterdag-1 van RKAV Volendam aan het doen is. En na de 3-0 overwinning op nummer twee Genemuiden – in een geweldige sfeer – is de grote stunt nóg dichterbij gekomen: als kampioen promoveren naar de Tweede Divisie. Met nog drie duels te gaan bedraagt de voorsprong van de ploeg van trainer Berry Smit drie punten op het grote IJsselmeervogels. Sparta Nijkerk (vier) en Genemuiden (vijf) volgen daarna. Ook het doelsaldo van Volendam is het beste. Komende zaterdag moet de ploeg naar Hercules, dat het grote Ajax uitschakelde in de beker.

Het zat er aan te komen en zondagmiddag rond half vijf was het definitief: FC Volendam keert terug naar de eerste divisie. Na de 1-4 thuisnederlaag tegen Ajax is degradatie een feit. Op de foto van Fred Rotgans bedanken onder meer Damon Mirani, Barry Lauwers en Brian Plat het publiek. Het is de tiende keer dat de FC degradeert. En dat leverde her en der diepe teleurstelling op.