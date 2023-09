‘Vrienden van De Jozef’: Investeren in traditie en toekomst

Gedurende de coronaperiode werd het bestuur en management van De Jozef geconfronteerd met een flinke beproeving. Terwijl lockdowns de kas deden opdrogen, bleven de onvermijdelijke kosten opstapelen, om nog maar te zwijgen van de dringende investeringen die steeds harder op de deur bonkten. Sindsdien heeft De Jozef-manager Johan Bond ‘Boettie’ regelmatig vragen van dorpsgenoten gehad die hun gevoel voor de vereniging willen onderstrepen met een schenking. Hoewel eerdere verzoeken onbeantwoord bleven, waait de wind anders in de huidige tijd. Met de ingrijpende en noodzakelijke investeringen in het verschiet, opent het bestuur nu de deuren voor donateurs, die de eretitel van ‘Vriend van De Jozef’ zullen mogen dragen.

Door: Kevin Mooijer

Een beroep op de reserves en de vrijgevigheid van instanties zoals het VSB-fonds hebben De Jozef door de zware tijd geloodst. ,,De financiële situatie is uitdagend, maar we houden stand”, zegt Johan Bond. ,,Regelmatig kreeg ik van dorpsgenoten de vraag hoe we, als ongesubsidieerde vereniging, ons hoofd boven water hebben weten te houden tijdens de corona-malaise. En regelmatig werd die vraag opgevolgd met het aanbod een schenking te doen. Hieruit blijkt eens te meer dat De Jozef een ankerpunt is voor de gemeenschap. Ik kan me Volendam niet voorstellen zonder Jozef-vereniging, gelukkig delen veel Volendammers dat sentiment.”

Investeringen

In de recente anderhalf jaar heeft het bestuur van De Jozef grote investeringen moeten doen, waaronder de aanschaf van een nieuwe brandmeldcentrale, een nieuwe vloer, ledverlichting, podiumlicht, aanpassingen van opgelegde gebreken met betrekking tot de elektrakeuring, motoren voor de koelcellen en een nieuwe muziekinstallatie. Opgeteld zijn de kosten goed voor ruim 150.000 euro. ,,En dan hebben we het nog niet over de aanstaande investeringen”, vervolgt de manager. ,,De airco in het Jozef-gebouw is 25 jaar oud. Hij was al aan vervanging toe, maar na twee jaar stilstand tijdens corona, is hij dusdanig verslechterd dat hij niet meer naar behoren werkt. Het is hier in het voorjaar een keer 28 graden geweest tijdens een feestavond, dat kan natuurlijk niet. Mensen dreigden dat ze met kermis in hun zwembroek zouden komen als het dan weer zo warm zou zijn.”

,,We willen onze leden en gasten een gezonde en comfortabele omgeving bieden”, zegt Bond. Het nieuwe klimaatsysteem is inmiddels besteld, maar de slordige 250.000 euro die daarvoor overgemaakt moet worden, legt een gewicht op de schouders van het bestuur. Men wil de toekomst van het 125 jaar oude pand veiligstellen door duurzame investeringen te doen, maar om dat te kunnen doen worden alle reserves gespendeerd. ,,Het vertrouwen om deze investering te doen is er", bevestigt bestuurslid Suzanne Keizer. ,,Sinds het opheffen van de laatste lockdown weten mensen De Jozef weer massaal te vinden. Onze blik op de toekomst is dus positief. Maar, dat neemt niet weg dat deze investering gepaard gaat met de nodige risico’s. In geval van tegenvallers, zal De Jozef niet langer over reserves beschikken.”

‘Vriend van De Jozef’

De oplossing lijkt te schuilen in de handreikingen die manager Johan Bond werden aangeboden. ,,Het is geen geheim dat veel Volendammers De Jozef een warm hart toedragen”, verklaart Bond. ,,Tijdens de coronaperiode zijn betrokkenen van onze vereniging regelmatig benaderd door bezorgde dorpsgenoten - mensen die graag wilden bijdragen aan een financieel gezonde toekomst voor De Jozef.” Het bestuur heeft nu besloten gehoor te geven aan deze uitingen van steun. ,,Mensen die een bijdrage schenken, mogen zichzelf ‘Vriend van De Jozef’ noemen”, vervolgt Bond. ,,En voor iedereen die € 1.000,- of meer doneert, ligt een uitnodiging klaar voor een authentieke Jozef-feestavond. Een legendarisch feest met heerlijke hapjes, koud bier en een Volendammer playlist. Zo willen we onze ‘Vrienden’ iets speciaals teruggeven voor hun gulle donaties.”

De focus ligt op het verduurzamen van het verenigingsgebouw in de Sint Jozefstraat, om het pand toekomstbestendig te maken. ,,De ontvangen donaties zullen worden ingezet voor het nieuwe klimaatsysteem, de onlangs aangeschafte zonnepanelen en de aanstaande renovaties, waaronder nieuw schilderwerk. Deze investeringen garanderen dat ons prachtige pand er weer minstens 25 jaar tegenaan kan.” Donaties kunnen zowel particulier als zakelijk worden gedaan.

Het ‘Vriend van De Jozef’-initiatief is meer dan enkel een financiële steun, benadrukt Bond. ,,Je wordt ambassadeur van een traditie die generaties heeft samengebracht. Onze onmisbare vereniging is uitgegroeid tot Volendams erfgoed. Ik zeg het nog maar eens: De Jozef is van de gemeenschap én voor de gemeenschap. Van het kraamkoppie tot de uitvaart, en alles daartussenin, ervaar je bij De Jozef. De toekomst van de Sint Jozef Vereniging staat centraal. We kijken reikhalzend uit naar het volgende hoofdstuk, dat we samen met de ‘Vrienden van De Jozef’ gaan schrijven.”

Wil je een bedrag doneren aan De Jozef? Zakelijke donateurs kunnen daartoe contact opnemen met Johan Bond door te bellen naar 0653658242 of te mailen naar johanbond@

jozefvolendam.nl. Voor zakelijke donateurs geldt dat de donatie onder voorwaarden aftrekbaar is. Donateurs worden daarbij vermeld op het ‘Vrienden van de Jozef´ billboard.

Ook particulieren kunnen doneren aan De Jozef. Op rekeningnummer IBAN NL29ABNA0826790984 t.n.v. Jozef-vereniging kun je een bedrag naar wens storten, onder vermelding van ‘Vrienden van De Jozef’.