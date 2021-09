Vriendengroep viert kermis op een zelfgebouwd vlot

In de nasleep van de kermis komt u bij de Nivo zo nu en dan nog wat sfeerbeelden tegen. Ter ere van een uitgestelde vriendendag wisten elf Volendammers iets unieks te bedenken. Op zaterdag van de draaikermis gingen ze namelijk samen te water op een zelfgebouwd feestvlot.

,,Onze langverwachte vriendendag werd vanwege slecht weer telkens uitgesteld”, verklaart één van de schippers. ,,In afwachting van het weer zouden we het op zaterdag van kermis weer proberen. En zoals bekend pakte dat méér dan goed uit.”

De heren staken af om 11.00 uur ’s ochtends en om 19.00 uur ’s avonds werd het vaste land weer bereikt. ,,We zijn blij en trots dat ons vlot het zo lang uitgehouden heeft, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we terugkijken op een extreem gezellige dag!”