Vrijwilligers gezocht bij Vluchtelingenwerk Edam-Volendam voor begeleiding statushouders

VluchtelingenWerk in Edam-Volendam wijst nieuwkomers de weg in de gemeente en ondersteunen ze bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Onze enthousiaste vrijwilligers begeleiden vluchtelingen als ze een woning krijgen, een huurcontract tekenen, een uitkering aanvragen, het regelen van energiecontracten, water en een ziektekostenregeling. Ook zoeken wij taalcoaches die helpen met begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal.

Wegwijs maken

Een vrijwilliger vertelt: “Ik vind het leuk om mensen wegwijs te maken en te begeleiden naar zelfredzaamheid, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Het is erg leuk om te zien hoe ze zich ontwikkelingen in de tijd. Het voordeel bij VluchtelingenWerk is dat je zelf je tijd in kan delen.”

Niemand vlucht vrijwillig

VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwillige maatschappelijk begeleiders en taalcoaches. Het werken en begeleiden van nieuwe bewoners uit een andere cultuur is leuk en dankbaar werk. Je leert er zelf ook veel van. Niemand vlucht vrijwillig en het is best lastig om een nieuw leven op te bouwen in een nieuw land. Als maatschappelijk begeleider en taalcoach speel je daarbij een belangrijke rol, waar ze heel dankbaar voor zijn.

Leuk team

We zijn met een kleine club vrijwilligers en zoeken versterking. Heb je tijd over en vind je het leuk om nieuwkomers de weg te wijzen en te helpen met praktische zaken neem dan contact op en stuur een e-mail naar: edam-volendam@vluchtelingenwerk of bel ons op 06-13 49 48 46.