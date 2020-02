Vrijwilligers Singelfestival in het zonnetje gezet

Ieder jaar heeft de VVD een taartenactie rond Valentijnsdag om de vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Dit jaar hebben we het Singelfestival gekozen i.v.m. de 40ste editie in 2020! Het Singelfestival in Edam is één van de oudste festivals van Nederland. Het festival wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.