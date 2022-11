Vrijwilligersdag St. Mauritius 2022

Hoe kun je vrijwilligers laten voelen dat ze gewaardeerd worden? Dat is heel lastig… Bij St. Mauritius zijn wij enorm blij met onze vrijwilligers. Daarom hebben we na twee jaar corona eindelijk weer een vrijwilligers dag georganiseerd. Een manier om hen te bedanken en gezellig samen te zijn.

We verzamelden bij het ‘t Havengat, waar iedereen al snel in groepjes op pad werd gestuurd. Crelis Tuyp was namelijk weer creatief geweest en had een viertal opdrachten. Eerst moesten de groepjes alle letters vinden van ‘Mauritius’ die waren afgebeeld op papier zoals ze ook terug te vinden waren op de borden van de verschillende ondernemingen op de dijk. Daarna konden ze aan de slag met het zoeken van de personen die vermoord werden op de verschillende foto’s (bijvoorbeeld. J.F. Kennedy). Het volgende onderdeel stond in het teken van het benoemen van vrij bekende dingen (bijvoorbeeld de trap tussen een boot en de kade; de valreep) en als laatste een schrijfopdracht. Crelis is natuurlijk een echte meester die zich kan ergeren aan de appjes vol spelfouten die tegenwoordig gestuurd worden. Hij daagde de mensen van St. Mauritius uit om foutloos de vervoegingen in een verhaal op te schrijven. U snap het al, het was een enorm gepuzzel met veel plezier, gelach en ook hard werken. Iedereen heeft dan ook erg genoten van het buffet en de rest van de avond.

Dank iedereen voor de geweldige dag -Crelis in het bijzonder- en nogmaals ook ieders betrokkenheid, op welke manier dan ook, bij onze vereniging!