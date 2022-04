Vroege gezelligheid in de oude kom

Al heel vroeg in de morgen was het dringen geblazen langs de Julianaweg, Edammerweg en het AMVO-terrein. Tijdens de traditionele Koningsdag-uitverkoop wisten veel mensen de winkels te vinden. Voor de gelegenheid stonden de twee straten vol met kraampjes en stands van lokale ondernemers.

Op het AMVO-terrein was de geliefde kindervrijmarkt weer eens te vinden. Onbeperkt provisorisch ingerichte ‘openluchtwinkeltjes’ vol van snuisterijen voor een prikkie. Veel kinderen en hun ouders trotseerden samen de kou om hun spulletjes de kans op een tweede leven te gunnen.

De sfeer in de oude kom was op z’n zachtst gezegd goed te noemen. In het kader van Koningsdag was onder meer ook de traditionele rommelmarkt in De Opperdam te vinden, en waren de bekende festiviteiten op het handbalterrein en in het centrum van Edam te vinden.