Passie en teamwork als sleutel tot succes

Vrouwen aan het fornuis bij ’t Havengat

Achter de schermen bij ‘t Havengat staat een toegewijd team van drie vrouwelijke zelfstandig werkende koks en chef Jan Pruim aan het roer van de keuken. In een sector die traditioneel door mannen wordt gedomineerd, blinken deze drie jonge vrouwen uit. Wat hen verbindt, is hun liefde voor het vak: ondanks de lange dagen en het zware werk wil geen van hen de keuken ooit verlaten. Het is hun passie. En dat vertaalt zich in de heerlijke gerechten die dagelijks de keuken van ‘t Havengat verlaten.

Caitlin Wals, Estelle Veerman, Esmee Veerman, en chef Jan Pruim.

Esmee Veerman (21) en Estelle Veerman (25) begonnen als afwashulp in de keuken van ‘t Havengat, terwijl Caitlin Wals (20) bleef hangen na een stageperiode. Chef Jan (35) werd aangetrokken door eigenaar Niels Veerman. ,,Er hangt hier gewoon een ontzettend goede sfeer. Je wilt hier niet meer weg als je hier werkt,” zegt Esmee. ,,Bovendien krijg je de kans om door te groeien. Wanneer je als afwashulp opeens de chef mag helpen met broodjes bereiden, dan is dat een mooie stap en een heel andere verantwoordelijkheid.” Jan vult aan: ,,Zo proberen we de afwassers te enthousiasmeren voor het werk in de keuken. En bij deze dames is dat zeker gelukt. We hebben nu een heel prettig, hard werkend en deskundig team.”

Hoewel er hard gewerkt wordt, ontbreekt het ook niet aan gezelligheid. ,,Ik heb eerder in een ander horecabedrijf gewerkt dat wel gedomineerd werd door mannen,” zegt Caitlin.

‘‘Wij drieën zijn gebleven omdat we het zo naar ons zin hadden.

,,Die sfeer was totaal anders dan ik hier gewend ben. Ik wil het geen negatieve stempel geven, maar het was een stuk feller. Dat heeft me voor een deel gevormd, en ik heb er veel geleerd over het koksvak. Maar de sfeer in het team waarin ik nu werk is gewoon geweldig. We gaan buiten werktijd ook lunchen met elkaar. Je bouwt een band op, dat is veel waard.”

Toeval en toewijding

Dat de vaste keukenstaf van ‘t Havengat voor drie kwart uit vrouwen bestaat, berust op toeval. ,,Wij drieën zijn gebleven omdat we het zo naar ons zin hadden. Dat had met mannen net zo goed kunnen gebeuren,” benadrukt Estelle. Estelle en Esmee bewandelden dezelfde route: begonnen als afwashulp, vervolgens keukenhulp bij koude gerechten en inmiddels zelfstandig werkende koks in een van de drukste keukens van Volendam. ,,En in de tussentijd de opleiding tot kok gevolgd, zoals ook Caitlin heeft gedaan,” vult Estelle aan.

Aangevuld met chef Jan beschikt ‘t Havengat over een koksteam dat er niet voor terugdeinst lange dagen te maken. ,,We zijn niet anders gewend,” zegt Esmee. ,,Mijn vriendinnen vragen weleens of ik het echt leuk vind om te werken als anderen vrij zijn. Ik kan alleen maar bevestigend antwoorden. Ik vind het echt heel leuk om lekker in de keuken bezig te zijn met dit team. We helpen elkaar, streven naar het beste resultaat en krijgen veel vrijheid. Het is echt een leuke baan.”

Culinair hoogtepunt

Een evenement waar het team collectief naar uitkijkt, is de jaarlijkse Food Market in de Brugstraat.

‘‘We bedenken zelf geschikte gerechtjes”

Jan: ,,Normaal gesproken werken we in de keuken hier boven in het pand, wat soms lastig is omdat je weinig contact hebt met de gasten. Maar tijdens de Food Market staan we in de open lucht in een foodtruck of achter een kraampje te koken. Dat is hartstikke leuk.” Estelle vult aan: ,,En we bedenken zelf geschikte gerechtjes voor dat evenement. We leven er echt samen naartoe, het is een van de mooiste dagen van het jaar voor ons.”

De chef en koks van ’t Havengat bevelen hun werk van harte aan. ,,We hebben ieder onze eigen ambities, maar we zijn vastberaden om allemaal in de keuken te blijven werken. Dat zegt denk ik veel over het vak,” verklaart Caitlin. Hoewel de horecakeuken nog vaak als een mannendomein wordt gezien, winnen vrouwen langzaam maar zeker terrein. Het team van ’t Havengat moedigt zowel mannen als vrouwen aan om de uitdaging aan te gaan. Zoals chef Jan benadrukt: ,,Als gecertificeerd leerbedrijf zijn we altijd op zoek naar nieuw talent. Wij kijken ernaar uit om de volgende generatie koks te begeleiden.”