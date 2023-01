Winkels draaien gigantische omzet richting oud & nieuw

‘Vuurwerk hoort er gewoon bij’

Een totaalverbod op vuurwerk, dat is iets waar de politieke partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren met een initiatiefwetsvoorstel wéér voor pleiten in de Tweede Kamer. Ondanks dat voorstel hebben de vuurwerkwinkels in de gemeente Edam-Volendam, na de twee jaar durende coronaperiode, een gigantische omzet gedraaid. Zaterdag rond middernacht werd heel Waterland verlicht met het mooiste artistieke vuurwerk en werd er door de feestvierende burger zoals gewoonlijk buiten naar het spektakel gekeken. ,,Vuurwerk hoort er gewoon bij. Het maakt deel uit van de traditionele jaarwisseling”, zeggen Hubo Bouwmarkt Edam en De Vuurwerkwinkel Volendam.

Door: Jo-Ann Klepper

Evenals Hubo Bouwmarkt Edam kwam ook De Vuurwerkwinkel Volendam tot de conclusie dat zij in het jaar 2022 één van de hoogste opbrengsten ooit hebben gedraaid. De enorme vraag naar vuurwerk werd voor de medewerkers uit De Vuurwerkwinkel aan de haven al vrij snel duidelijk. Zo vertellen zij: ,,Al ver van tevoren werd er via onze website veel vuurwerk besteld en toen Oud en Nieuw naderde, werd het zelfs zoveel dat wij op woensdag, één dag voor de verkoopdag, de webshop heb moeten sluiten. De limiet van het toegestane aantal kilo’s en het maximale vermogen om vuurwerk op te slaan, kwam steeds dichterbij. Er was geen plek meer om bestellingen neer te zetten.”

Bij Hubo Bouwmarkt Edam werd de stijgende lijn in aankopen ook rap bekend: ,,Mensen die dit jaar vuurwerk bij ons kochten, kochten meer dan wij normaal gewend zijn. De bestedingen lagen veel hoger.” Het merendeel van hun klanten heeft de jaarwisseling gevierd met een compound vuurwerk box. Deze box bestaat uit meerdere vuurwerkpotten die men maar met één hoofdlont hoeft af te steken. ,,Wij zijn blij dat het dit jaar zo goed is gelopen, maar dat mag ook wel na twee jaar.”

"De meeste mensen weten niet eens dat het al verboden ís om bommen af te steken"

Angst voor een verbod op vuurwerk is er niet, al hebben zich door de jaren heen wel veel veranderingen plaatsgevonden. Zo vertelt Hubo Bouwmarkt Edam: ,,We zagen een flinke vermindering in de komst van de jeugd. Al het vuurwerk dat de jeugd nog weleens kocht, is afgeschaft, zoals rotjes en vuurpijlen. Vroeger kwamen er jonge kinderen 10 of zelfs 20 pakjes rotjes halen. Dat heeft allemaal te maken met de nieuwe regels, als het gaat om het afsteken van vuurwerk. We weten niet waar we volgend jaar aan toe zijn, maar het verdwijnen van het mooie siervuurwerk zien we niet snel gebeuren.”

Bij De Vuurwerkwinkel Volendam zijn ze ook niet bang voor het initiatiefwetsvoorstel, maar zien zij wel dat heel medialand daar anders over denkt: ,,Overal in de media zien wij wel berichten voorbij komen waarin vuurwerk in een negatief daglicht wordt gezet. De meeste mensen zeggen dan wel: ‘Het vuurwerk en die harde knallen moeten verboden worden’. Alleen weten de meeste mensen niet eens dat het al verboden ís om bommen af te steken.”

Veel mensen zijn het vuurwerk mede zat, omdat het in de niet toegestane tijden wordt afgestoken of omdat het slecht is voor het milieu. ,,De burgers die vinden dat vuurwerk het milieu beschadigd, kijken niet om naar hun eigen gedrag als het gaat om milieuvervuiling, zoals bijvoorbeeld: het op vakantie gaan met de auto of met het vliegtuig.” Ondanks de vele oordelen rond dit onderwerp is De Vuurwerkwinkel Volendam tevreden, vooral over hun eigen klandizie. ,,Al 35 jaar lang staan wij met het beste vuurwerkadvies klaar voor onze eigen klantenkring. Met de beste bedoelingen willen wij laten zien dat het ons niet draait om het geld, maar om de klant en ons vuurwerk. Als we terugkijken naar het verkochte vuurwerk, laat dat grotendeels zien dat vuurwerk gewoon echt bij de jaarwisseling hoort en dat de traditie nog sowieso voor de aankomende jaren niet verloren zal gaan.”

Uit het resultaat van onze Nivo-poll op Instagram blijkt ook dat 31 procent van de stemmers voor meer dan 250 euro aan vuurwerk had ingekocht.