VVGV 't Nest verwelkomt twee nieuwe vrijwilligers

Goed nieuws! Er hebben zich twee nieuwe vrijwilligers gemeld bij Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam 't Nest. Met de nieuwe versterking kan men naast creatieve activiteiten ook meer aan beweging gaan doen.

Na de herfstvakantie is er weer gestart met activiteiten voor mensen met een beperking van 12 tot 80 jaar. Op de woensdagavonden werden er mooie mozaïeken herfstbladeren gemaakt. Het versieren van pompoenen was ook leuk. Kaarten maken met diamond painting doen de leden van VVGV 't Nest ook graag.

De gezelligste dagen van het jaar komen er weer aan. De vrijwilligers gaan ons nu voorbereiden op het sinterklaasfeest en het kerstfeest met het bakken van pepernoten en het maken van kerstkaarten en -schilderijtjes. Alle informatie over de vereniging is te vinden op de website: www.vvgv.nl. Neem ook eens een kijkje in het fotoboek.