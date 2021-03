Waar moet ik opletten bij het uitkiezen van een SEO specialist?

Veel mensen proberen zelf hun SEO te optimaliseren. SEO is geen hocus pocus truc. Het zijn logische stappen die je moet volgen om hoger in Google te komen. Echter weten we uit ervaring ook dat het veel tijd kost en ervaring vraagt. De meeste bedrijven proberen daarom eerst zelf hun SEO te optimaliseren, maar vragen toch vaak hulp of advies aan een SEO specialist. Een SEO expert heeft ervaringen met alle facetten van SEO en weet adviezen uit te brengen en optimalisaties door te voeren waar nodig. Het kiezen van een geschikte SEO specialist is echter vaak lastig voor bedrijven. Er is nog geen duidelijke accreditatie voor een SEO specialist. Om deze reden is het kiezen van een goede SEO consultant soms lastig.

In dit artikel vertellen we meer over wat SEO nu precies is, hoe je een geschikte SEO-specialist vindt en hoe hij/zij te werk moet gaan.

Wat is SEO?

SEO, de afkorting voor search engine optimization. Vertaald in het Nederlands is het zoekmachine optimalisatie. Denk bijvoorbeeld aan de grootste zoekmachine ter wereld: Google.

SEO zorgt er in korte lijnen voor dat je hoger in de zoekresultatenpagina van Google komt met jouw website of landingspagina. Hiervoor moeten verschillende facetten goed georganiseerd worden om dat doel (hoger in Google komen) te bereiken. Dit heeft te maken met content, techniek en linkbuilding. We vertellen later in dit artikel meer over deze facetten van SEO.

Zoekmachine optimalisatie zorgt ervoor dat het organische bezoekersverkeer en het aantal conversies verhoogt.

Wat doet een SEO specialist?

Een SEO specialist gaat multidisciplinair te werk. Een SEO expert houdt zich bezig met de content op een website, de techniek van een website en de autoriteit van een website. Een goede combinatie van deze is essentieel voor de optimalisatie van je website. Welk facet er zwaarder weegt, hangt af per bedrijf.

Een SEO specialist moet een goede technische analyse van de website maken en verbeterpunten gelijk herkennen. De verbeterpunten moet hij/zij op deze drie facetten kunnen constateren (content, techniek en linkbuilden).

Door deze optimalisaties door te voeren, zal je hoger in de zoekresultatenpagina voor bepaalde zoektermen komen in Google.

Hoe weet ik dat het een goede SEO specialist is?

Een goede SEO-specialist vinden is soms lastig voor bedrijven. Er is (nog) geen duidelijke accreditatie voor een SEO specialist. Iedereen kan zich dus als het ware SEO expert, SEO specialist of SEO consultant noemen.

Het is daarom belangrijk voor bedrijven om te weten waar zij op moeten letten bij het uitkiezen van een geschikte SEO specialist voor hun bedrijf. We leggen twee belangrijke punten uit waar je op moet letten bij het kiezen van een goede SEO-specialist.

• Een SEO-specialist moet multidisciplinair te werk kunnen gaan. Een SEO expert moet adviezen kunnen uitbrengen en optimalisaties kunnen doorvoeren op gebied van content, techniek en linkbuilden. Wanneer iemand zegt dat slechts een factor belangrijk is, is dit helaas niet het geval. De gehele combinatie is belangrijk voor je SEO. Een enkele factor kan wel belangrijker zijn voor het ene bedrijf, dan voor het andere bedrijf. Dit is per bedrijf verschillend. Denk bijvoorbeeld aan de techniek die meer meeweegt bij grotere bedrijven en de content meer bij kleinere bedrijven.

• Een SEO-specialist kan niet garanderen dat een website of landingspagina binnen een bepaald tijdsbestek op nummer 1 in Google komt te staan. Er is kan geen garantie worden gegeven voor een bepaalde positie in Google. Dat komt omdat er niet een bepaald stappenplan is om een nummer 1 positie in Google te krijgen. Ook is SEO erg dynamisch en verandert het dus constant. Wanneer een SEO specialist dus aangeeft dat er binnen en bepaald tijdsbestek een nummer 1 positie behaald kan worden, dan is dit helaas niet waar.

Hoe meet een SEO specialist zijn resultaten?

Een SEO expert moet dus multidisciplinair (op het gebied van content, techniek en linkbuilden) te werk kunnen gaan en kan geen garanties van nummer 1 posities geven. Je weet dus nu goed waar je op moet letten bij het kiezen van een goede SEO specialist. Maar hoe meet een SEO consultant nu eigenlijk zijn of haar vooruitgangen? En belangrijker: hoe kun jij die vooruitgangen aflezen?

Een SEO consultant meet zijn of haar vooruitgangen meestal door data te lezen in Google Search Console, Google Analytics of andere SEO tools. Dit kan je vaak ook zelf toevoegen aan je bedrijf, echter leest een SEO specialist dit gemakkelijk af. Sommige SEO specialisten zetten deze vooruitgangen in een maandelijks rapport of delen de gegevens is een presentatie.