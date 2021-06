Waar moet je aan denken als je een horecazaak start?

Ga je een horecazaak starten binnenkort? Ondanks dat de horeca grote klappen heeft gehad, zou het wel een slimme zet kunnen zijn nu alles weer opengaat. Iedereen kan niet wachten tot het weer zo goed als normaal is en de horeca begint weer te bloeien. Als je een horecazaak start, dan zijn er veel stappen die je moet zetten totdat je alles geregeld hebt. Je krijgt te maken met leveranciers en personeel bijvoorbeeld. Lees hieronder een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Vergunning

Belangrijk is dat je in het bezit bent van een vergunning. Zonder vergunning mag je geen horecazaak hebben en mag je al helemaal geen alcohol schenken. Je moet in het bezit zijn van een horecavergunning, deze vraag je aan bij de gemeente. Los daarvan moet je dan een alcoholvergunning aanvragen als je alcohol wilt schenken aan gasten. De aanvraag voor een vergunning kan soms best lang op zich wachten, begin hier dus tijdig mee.

Horecazaak

De locatie van je zaak maakt of breekt je, even heel zwart wit gezegd. De locatie is van essentieel belang. Zoek geen achteraf pandje in een doodlopende straat, maar ga juist voor een plek waar veel mensen langslopen. Of je moet hele goede marketing doen en zorgen dat mensen een tweede keer terug gaan komen, dan kan een wat afgelegen locatie ook werken.

Daarnaast moet je denken aan hoe het er verder van de buitenkant uit gaat zien. Heb je al een logo? Heb je ook een luifel of uithangbord waar je de naam noemt? Dit is een must als je wilt dat klanten je kunnen vinden en herkennen op straat.

Het interieur van je restaurant

Daarnaast moet je ook in kaart brengen hoeveel je wilt verbouwen. Wil je het helemaal op de schop doen of is het eigenlijk wel zo goed als klaar? Het is handig om goed van tevoren na te denken wat voor een interieur je wilt hebben. Probeer hier wel een concept van te maken, zodat je klanten verrast met mooi meubilair en een fijne sfeer. Je budget hoeft hier trouwens niet groot voor te zijn, met kleine budgetten kom je een heel eind!

Personeel

Misschien begin je klein en doe je het allemaal zelf, maar de kans is groot dat je gelijk al iemand in dienst moet nemen. Voor bijvoorbeeld de keuken of achter de bar. Het aannemen van personeel is ook een proces als je voor het eerst een horecazaak opent. Lees goed de regels wat betreft contracten en werkuren door, zodat je alles volgens de regels doet.

Kassasysteem

Een kassasysteem is een essentieel onderdeel van de klantbeleving. Ondanks dat de klant het verder niet zoveel uitmaakt hoe en wat, moet de bediening wel snel kunnen werken. En dit kan alleen als je een goed kassasysteem koopt! Wil je een kassasysteem kopen? Dan moet je denken aan een aantal dingen, hoe intens gaat ie gebruikt worden en welke modules vind ik handig om erop te hebben? De keuzes uit modules zijn eindeloos, zo heb je een pinkoppeling of plattegrond van het restaurant bijvoorbeeld.