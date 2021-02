Waar moet je in 2021 op letten als het gaat om domeinnamen?

Het internet blijft maar groeien. Er komen steeds meer internetgebruikers bij en daarmee ook websites. Al deze websites dienen een eigen domeinnaam te hebben. Als het aantal websites toeneemt, daalt daarmee automatisch het aantal beschikbare domeinnamen. Een website valt of staat echter vaak met de gekozen domeinnaam. In deze blog vertellen we je daarom waar je op moet letten als het gaat om de keuze van een domeinnaam!

Partner content

Keuze domeinnaam

De domeinnaam is de URL waarop eindgebruikers jouw website kunnen vinden. In het geval van onze website is de domeinnaam nieuw-volendam.nl. Tijdens de keuze van een domeinnaam is het dan ook belangrijk om te kiezen voor een herkenbare domeinnaam. De domeinnaam dient vertrouwd te klinken om bezoekers niet af te schrikken. Waar het vroeger normaal was om eerst een onderneming op te richten en hier vervolgens de domeinnaam bij te claimen, draait dit proces zich langzamerhand om. Omdat het aantal beschikbare domeinnamen al jaren daalt is het verstandig om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een beschikbare domeinnaam. Als je een domeinnaam hebt gevonden die je mooi vindt, kun je aan de hand van deze domeinnaam naar de KvK om je onderneming in te schrijven met dezelfde naam als het domein dat je gevonden hebt. Door het proces vanaf deze kant in te gaan weet je altijd zeker dat je een passende domeinnaam hebt voor jouw onderneming. Je kunt controleren of de domeinnaam nog beschikbaar is via de website van EIGEN DOMEIN.



Oude domeinnamen

Als je op zoek gaat naar een domeinnaam is het verstandig om je niet te beperken tot compleet nieuwe domeinnamen. Er komen dagelijks tal van domeinnamen opnieuw beschikbaar omdat de bezitter ervan de domeinnaam verkoopt of de hosting van het domein niet betaald heeft. Het is verstandig om de vervallen domeinen goed te controleren voordat je overgaat tot aanschaf. De domeinen kunnen bijvoorbeeld door Google aangemerkt zijn als niet betrouwbaar. Het is in dat geval niet verstandig om over te gaan tot aanschaf. Andere domeinen zijn daarentegen door Google aangemerkt als betrouwbaar. Het kiezen voor een domeinnaam die in het verleden al een goede online reputatie heeft opgebouwd is altijd aan te raden. Je begint dan in principe met een voorsprong in de zoekmachines ten opzichte van een volledig nieuw domein! Als je wilt kijken welke domeinen