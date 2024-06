Waar slapen we?

Je hebt twee typen reizigers: de Ik-Zie-Wel-Waar-Het-Schip-Strandt-Reiziger en de Planner. Die eerste betaalt voor overgewicht omdat ze bepakt en bezakt is met vakantievibes, onnodige rokjes, drop en koffielikeur. Ze heeft geen flauw benul van het reisschema en laat zich graag trakteren op toevalligheden. Aan de planner vraagt ze hoe laat ze landen, of de transfer al is geregeld en of ze extra blarenpleisters mee heeft. ,,Hoe heet dat hotel ook alweer waar we vandaag slapen?” mompelt ze voor de veiligheidsinstructies starten en verdwijnt dan met een gelukzalige glimlach onder d’r neus in een boek. Dat ben ik. Ongeveer.

De planner slaapt niet. Zij neemt de reisgids nog eens door om te zien of er niet een betere wandelroute is dan die ze had gevonden en of er onderweg geluncht en geplast kan worden. Houdt het food & beverage-karretje stil naast haar vliegtuigstoel, dan bedankt ze vriendelijk. Ze vouwt een meegebrachte vakantiepicknickset uit op het tafeltje voor zich, legt twee perfect gekookte eitjes in de eiersnijder, voegt plakjes komkommer toe op een knapperig bolletje, beetje zout en peper en een toefje Zaanse mayo uit de mini-verpakking: een sterrenlunch boven de wolken. Intussen schrijft ze kofferlabels voor de bagagevervoerder op locatie.

Laatst was ik op wandelvakantie in Spanje met twee vriendinnen. Een Planner en een ietwat georganiseerder type Ik-Zie-Wel-Waar-Het-Schip-Strandt-Reiziger. Met een diepe buiging aanschouw ik hoe de Planner vooruitdenkt over taxi’s, route, voedsel en schema, zout op een stukje servet strooit voor het eitje onderweg, en op tijd bedenkt dat we flessen water moeten kopen. Op de rit. Als het aan mij ligt verdorsten we levendig en slapen we een nacht bij iemand op de bank omdat ik het hotel fout heb geboekt.

Hoe verschillend ook, we bewandelden probleemloos samen dat land en vlogen net zo ongeschonden, gelukkig en uitgerust weer retour naar Nederland. Het ene karakter is dus niet idealer dan het andere. We leven gewoon anders. Doen anders. Zien anders. Denken anders. De kunst is om elkaar liefdevol aan te vullen. I show you how to fly, you catch me when I fall. Intussen zit ik in spanning over mijn dochters vliegticket omdat ik haar namen heb verwisseld. Dat zou een Planner nooit overkomen. Hoewel… toen wij in Spanje uit bed werden getild omdat de taxichauffeur om half 3 ’s nachts voor de deur stond in plaats van half 3 ’s middags was dat niet mijn vergissing!