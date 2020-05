Bedrijf in beeld: Dierencrematorium Zaanstad staat zeven dagen per week voor je klaar

Waardig afscheid van trouwe maatje

Wat doe je wanneer je geliefde huisdier komt te overlijden? We leven in een tijd waarin veel mogelijkheden geboden worden. Toch blijven de meest gekozen eindstations de traditionele begrafenis en crematie. Wanneer voor crematie wordt gekozen staat Dierencrematorium Zaanstad graag voor je klaar. ,,Bij ons kun je zeven dagen per week terecht. Aangezien diertjes helaas ook in het weekend komen te overlijden, bieden wij onze services ook op zaterdag en zondag aan”, aldus eigenaar Monique Misker. Voor diensten in het weekend brengt Dierencrematorium Zaanstad geen extra kosten in rekening. ,,Wij vinden het belangrijkste dat je met een goed gevoel terug kunt kijken op een mooi, waardig afscheid van je trouwe maatje.”

Door Kevin Mooijer

Dierencrematorium Zaanstad bevindt zich in Wormerveer en bestaat inmiddels drie jaar. ,,Na de opleiding tot uitvaartleidster te hebben afgerond ben ik in het vakgebied met overleden mensen aan het werk gegaan”, begint Monique haar verhaal. ,,Het was mooi werk waar een hoop voldoening uitgehaald kon worden, maar toch merkte ik dat het niet helemaal voor mij was weggelegd. In mijn achterhoofd ontstond het idee om hetzelfde werk te blijven doen, maar dan met dieren. Ik hoorde veel negatieve verhalen van mensen die een huisdier verloren hadden. De uitvaarten, de werkwijze en het afscheid, het ging allemaal heel klinisch. Mensen keken met een rare nasmaak terug op het afscheid van hun beste maatje.”

Monique besloot dat dit anders moest kunnen. ,,Iedereen heeft andere wensen. Een uitvaart is tegenwoordig – zowel bij mensen als bij dieren – maatwerk.” Met deze achterliggende gedachte begon Monique Dierencrematorium Zaanstad. ,,Het is onze missie dat iedereen tevreden terug kan kijken op een mooi, waardig afscheid van hun trouwe huisdier.”

,,Wanneer je diertje is overleden kan je altijd bij ons terecht. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Wij kiezen ervoor om ook in het weekend open te zijn omdat je er simpelweg geen invloed op hebt op welke dag iets of iemand het leven laat.”

Dierencrematorium Zaanstad rekent tevens geen extra kosten voor weekendwerkzaamheden. ,,Onze services bestaan uit het ophalen van het huisdier, het opbaren in één van onze huiselijk ingerichte opbaarkamers, de crematie en het uitstrooien of het leveren van een urn met de achtergebleven as.”

Van welke services gebruik wordt gemaakt, verschilt per persoon. ,,Er is geen goed en fout tijdens een uitvaart. Het hangt volledig af van de wensen en behoeften van de eigenaar van het overleden diertje. Iedereen mag zelf aangeven wat hij of zij wil en wij doen ons uiterste best om aan alle wensen te voldoen.”

Dierencrematorium Zaanstad beschikt over twee huiselijke opbaarkamers, een urnenkamer en een eigen crematieoven. ,,Kleine kinderen vragen vaak of ik hier woon”, lacht Monique. ,,Dat zie ik maar als het grootste compliment. De opbaarkamers zijn kennelijk zo comfortabel dat kinderen denken dat ik er woon.”

Men heeft onbeperkt keuze als het gaat om een urn of gedenksteentje met daarin de as van hun overleden huisdier. ,,We hebben een breed scala aan geschikte urnen en gedenksteentjes, maar het is ook mogelijk om zelf iets mee te nemen. Laatst was hier een oudere dame wiens kat overleden was. Zij had een mooi, oud suikerpotje waar zij de as in wilde. Dat kan natuurlijk ook.”

Overleden huisdieren in alle soorten en maten kunnen terecht bij Dierencrematorium Zaanstad. ,,Van goudvissen tot Deense Doggen, we hebben alles al meegemaakt. Als tip wil ik mensen graag meegeven dat ze tijdens het leven al nadenken over wat ze willen. Je kunt het maar één keer doen, dus zorg dat je op de hoogte bent van de mogelijkheden.”

Industrieweg 50 • 1521 NE Wormerveer

T. 075 6128393 • M. 06 87878711

www.dierencrematoriumzaanstad.nl

Foto: Dierencrematorium Zaanstad Monique Misker foto Elisa van Maren