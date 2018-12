Advertorial

Waarom beleggen in obligaties, die leveren toch niets op?

Het is bijna dagelijkse kost. Mensen die vragen waarom wij in obligaties beleggen. “Die leveren toch helemaal niets op?!” Een begrijpelijke vraag, ondanks dat het rendement van obligaties nog wel positief is. In deze column leg ik uit wat een obligatie is en waarom het verstandig is er in te beleggen.

Wat is een obligatie?

Obligaties zijn minder risicovolle investeringen met een vaste uitkering. Je leent een bedrag uit, krijgt dat – behalve bij een faillissement – na een bepaalde tijd weer terug en in de tussentijd ontvang je rente. Een ideale aanvulling op aandelen, waar vaak meer risico aan kleeft.

Wat is het rendement van obligaties?

Grofweg zijn er twee soorten obligaties: staatsobligaties (lening aan een overheid) en bedrijfsobligaties (lening aan een bedrijf). Het gemiddelde verwachte rendement van een mandje Europese staatsobligaties is ongeveer 0,80% per jaar. Bedrijfsobligaties zijn wat risicovoller dan staatsobligaties. Daarom is het verwachte rendement ook hoger, gemiddeld zo’n 1,30% per jaar. Oké, het is niet erg hoog maar nog altijd meer dan de rente op een spaarrekening.

Waarom we niet om obligaties heen kunnen (en willen)

Obligaties zijn essentieel binnen een beleggingsportefeuille. Ze verlagen namelijk de schommelingen en zorgen voor een stabiel rendementsverloop. Tussen obligaties en aandelen bestaat bijvoorbeeld vaak een negatieve correlatie. Dit betekent dat als de een goed het doet, de ander wat minder presteert en vice versa. Door in allebei te beleggen kun je de schommelingen binnen een beleggingsportefeuille dus dempen.

Bescherming bij onrust op de beurs

Als de financiële markten in de problemen komen, kunnen aandelenkoersen flink zakken. Obligatiekoersen dalen in deze periodes vaak veel minder of stijgen zelfs. Van februari tot maart 2018 daalden wereldwijde aandelenkoersen met -6%. Koersen van bedrijfsobligaties verloren in dezelfde twee maanden slechts 0,40% en staatsobligatiekoersen stegen zelfs met +1,50%! Een combinatie tussen aandelen en obligaties zorgt dus ook voor een dempend effect bij beurscorrecties.

Maar wat als de rente stijgt?

Stijgt de rente, dan dalen de koersen van obligaties. Andersom geldt dit ook. Maar de negatieve gevolgen van een rentestijging zijn slechts tijdelijk. In eerste instantie zal een hogere rente leiden tot dalende obligatiekoersen, maar alle leningen die in de toekomst worden uitgegeven krijgen juist een hogere rente. Dat hogere rendement maakt het koersverlies uiteindelijk weer goed.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

