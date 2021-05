Waarom is het uitbouwen van autoriteit voor je website zo belangrijk?

Het belang en relevantie van een website wordt aangegeven door de domein autoriteit, ook wel domeinwaarde genoemd. Er is niets te onderschatten aan de invloed wat deze autoriteit heeft. Bij het opzoek gaan naar resultaten van Google en de ranking is de domein autoriteit van een website erg belangrijk.

De domein autoriteit is meetbaar, en wordt gemeten op een schaal van 0-100. Deze meting kan gemakkelijk gedaan worden via open site Explorer. Je kunt direct zien hoe hoog je gescoord hebt op domein autoriteit, op het moment je de URL invoert. Het is dus belangrijk te weten dat hoe hoger de score is, hoe hoger je website verschijnt in de zoekresultaten van Google. Mocht je een lage score hebben geconstateerd, dan zal je snel moeten verbeteren, zodat de website sneller gevonden kan worden. Om de website sneller vindbaar te maken, is het dus belangrijk de domein autoriteit te verbeteren. Het aantal ingekomen links is hierbij belangrijk. Dit wordt verwerkt in een 'lakprofiel'.



Partner content

Linkbuilding uitbesteden

Bij dit onderwerp gaat het om het krijgen van backlinks. Dit kan op een externe website. Op deze manier krijgt de website een SEO waarde. In het bedrijfsleven is het momenteel heel gewoon om linkbuilding uit te besteden. Het kan uiteindelijk leiden tot meer bezoekers op de website. De naam van het bedrijf wordt op zo'n manier ook nog bekend. Dit alles kan in combinatie met zoekmachine optimalisatie. Linkbuilding is voor veel marketeers de meest kosteneffectieve methode. Het helpt bij het toenemen van het verkeer van de website. Het is dus belangrijk dat er elke keer druk moet worden gelegd op de zoekresultaten.

Bedrijven komen gemakkelijk in de positie waarin ze zich bevinden, wanneer ze starten met het inhuren van marketeers of zelfs het uitbesteden van linkbuilding. Zo kunnen ze altijd in het online speelveld blijven. Door de coronapandemie hebben er de laatste tijd veel veranderingen plaatsgevonden. De meeste zaken verlopen online. Een website is daarom het eerste middel dat het bedrijf of product presenteert aan de buitenwereld. Het is daarom belangrijk om als bedrijf te werken aan een goede vindbaarheid. Hierbij is niet alleen representatie belangrijk. Websites met een hoge autoriteit in zoekmachine Google, krijgen altijd de bovenste posities. Je kunt deze positie met je product of bedrijf bereiken door linkbuilding uitbesteden aan een goed bureau.

Online marketing bureau met kennis van het vak

Marketing kost geld. Maar marketing levert ook veel op. Er zijn voldoende online marketing bureaus die werken met heldere doelstellingen. Elke cent moet meetbaar gemaakt worden. Het levert daarbij ook rendement op. Het bedrijf wil daarom websites succesvol maken. Inzicht in alle resultaten is daarom erg belangrijk. De campagne blijft op deze manier jouw eigendom. DoubleSmart is een van de betere online marketing bureaus van Nederland die er voor zorgt dat jouw website meetbaar blijft en meer resultaten realiseert. Dit wordt bewerkstelligd met transparante online marketing en flexibele marketing. Het bedrijf helpt graag bij het regelen en ontdekken van online successen van elk product of bedrijf.