Waarom is zwart de populairste kleur voor handtassen?

Het kiezen van de juiste handtas lijkt misschien het meest vervelende ding om te doen. Je moet het soort kiezen dat niet te omvangrijk is, maar perfect is voor je opbergbehoeften. Je wilt dat het trendy is, maar niet te overweldigend. Je wilt dat het bij je outfit past, maar de kleuren mogen niet mengen.

Dus, ondanks talloze pogingen om tassen te kopen die bij je persoonlijkheid passen, kies je uiteindelijk voor een zwarte Shabbies tas. Maar het is nooit bij je opgekomen waarom zwart altijd de veiligste keuze lijkt te zijn, toch? Nou, hier zijn enkele van de dingen waarom zwarte handtassen altijd de go-to tas en kleur zijn vandaag de dag.

Altijd in de mode

Het is geweldig om kleuren te mixen en matchen op outfits, maar niet iedereen is begiftigd met dat soort talent. Of simpel gezegd, niet iedereen besteedt zo veel tijd aan het kiezen van de perfecte outfit van de dag, vooral als ze alleen maar denken aan hun presentatie of aanstaande promotie. Dus, als een zelfverzekerde en onafhankelijke vrouw, waarom zou je je tijd verspillen met het kiezen van de perfecte kleur voor je handtassen als je altijd zwart hebt dat bij zowat alles past? Zwart geeft je nooit de stress van het matchen van verschillende outfits met verschillende handtassen. Het kan gemakkelijk worden gelaagd met andere kleuren. Het complimenteert elke huidskleur en werkt voor elke gelegenheid. Een Valentino tas zwart laat je outfit er stijlvol en duur uitzien. Tot slot, het gaat nooit uit de mode.

Kleurenstrategie

Zwart is, zoals men zegt, de aanwezigheid van alle kleuren. We hebben echter nooit echt geprobeerd stil te staan bij het effect dat deze kleur geeft aan de ogen van de toeschouwer. Zwart geeft een gevoel van perceptie en, vaker wel dan niet, intensiteit. Bij het maken van verschillende ontwerpen gebruiken kunstenaars zwart om de nadruk te leggen op andere kleuren. Het is algemeen bekend dat zwart goed samengaat met felle kleuren. Gecombineerd met deze felle neonkleuren, stoomt zwart een agressief kleurenpatroon uit. Nog belangrijker is dat zwart ook overeenkomt met verfijning en prestige die gewoonlijk worden geassocieerd met luxueuze ontwerpen op producten.

Back to black

Zwarte handtassen zijn dus altijd in de mode. Een zwarte handtas kan worden beschouwd als je "elke dag" handtas, omdat je zal dragen het grootste deel van de tijd. Soms voelt het saai aan, en er zullen momenten zijn dat je andere kleuren wilt ontdekken. Maar zoals je weet, past zwart overal bij. Dit is wat zwart zo speciaal en opvallend maakt. Je moet het feit onder ogen zien dat je het grootste deel van je vergaderingen, reizen, en boodschappen doen met deze handtas zal doorbrengen. Maar om deze echt speciaal te maken, moet je de grote toilettas kopen die lang meegaat en dat groot genoeg is om al je spullen op één plaats te houden. Bovendien moet je weten dat er veel stijlvolle zwarte handtassen in de markt. Er is dus altijd een geschikt model te koop voor jou!