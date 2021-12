Waarom leasen beter is dan kopen

partnercontent

Alhoewel je in Nederland al voor private lease kunt kiezen als je een nieuwe auto wilt, zijn er nog altijd weinig Nederlanders die hier daadwerkelijk gebruik van maken. Het leasen van een product is juist meer iets voor ondernemers in ons land. Als je een ondernemer bent die overweegt te investeren in activa voor je bedrijf, moet je dan ook direct gaan nadenken of je het wel echt moet kopen. Dit kost natuurlijk veel geld, terwijl je er zou voor kunnen kiezen om het apparaat te leasen. In sommige gevallen is dit een betere optie vanwege de onderstaande redenen.

Minder verantwoordelijkheden

Hoewel kopen de eigendom van je bedrijf over de activa garandeert, is dit niet per se een voordeel. Door het volledige eigendom te hebben, ben je verantwoordelijk voor alles wat er met het actief gebeurt, inclusief de ethische en juridische verwijdering van de apparatuur wanneer deze zijn nut heeft overtroffen. Dit geeft je bedrijf de mogelijkheid om het actief door te verkopen, maar dit kan met veel complicaties gepaard gaan: hoe lang duurt het om de apparatuur door te verkopen? Ga je geld verliezen? Heeft het object nog waarde? Dan moet je je afvragen wat je moet doen als je het niet kunt doorverkopen. Moet het op een specifieke manier worden afgevoerd? Welke onderdelen moeten worden gerecycled? Hoeveel kost het om het te vervoeren? Bij lease heb je hier geen last van, de verhuurder neemt de apparatuur immers terug wanneer de overeenkomst voorbij is.

Niet duurder

De eerste gedachten van veel bedrijven zijn dat, aangezien leasing een langetermijnverbintenis is aan een provider, het onvermijdelijk duurder zal worden met de toevoeging van rente en andere verborgen kosten om meer geld uit een activaovereenkomst te halen. Dit zijn grove veralgemeningen, aangewakkerd door geruchten en overdreven slechte ervaringen, wanneer leasing niet op een samenhangende en doordachte manier is geregeld en leaseovereenkomsten niet voorafgaand aan ondertekening zijn herzien. Hoewel leases de toevoeging van rente hebben om te betalen, zijn ze niet per se duurder dan het vooraf betalen van een groot bedrag ineens. Er zijn fiscale redenen, kasstroomredenen en andere eigendomskosten die er in feite toe kunnen leiden dat je financieel meer profiteert door middel van leasing dan door het kopen van een actief.

Flexibel en upgrades

Technologie evolueert steeds sneller en hoewel dit geweldig kan zijn voor je bedrijf, brengt het ook een prijs met zich mee. Tegenwoordig zijn veel van de gadgets waar onze bedrijven afhankelijk van zijn geworden, verouderd zodra een mooiere, nieuwere versie in de schappen komt, schijnbaar weken na de vorige schijnbaar "must-have" -technologie. Vaker wel dan niet, bevinden we ons in de potentieel dure positie waarin we onze activiteiten elke paar maanden consequent moeten updaten met gloednieuwe apparatuur om aan de top van ons spel te blijven. Waarom geld investeren in iets dat over een paar maanden misschien meer geschikt is voor het autokerkhof dan het kantoor? Kies daarom voor een leaseovereenkomst, wat een stuk flexibeler is dan het kopen van een product.