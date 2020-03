Partner content

Waarom licht zo belangrijk is op je werkplek

Vaak denk je bij een ergonomische werkplek aan een in hoogte verstelbaar bureau of een voetensteun. Maar wist je dat licht ook heel erg belangrijk is? Heb je te weinig licht op je werkplek dan keldert je productiviteit. Uit onderzoek van de Arbo blijkt namelijk dat voldoende daglicht op de werkplek zorgt voor productievere medewerkers.

Klachten

Licht heeft invloed op je biologische klok, stofwisseling en hormoonhuishouding. Enorm veel dus. Bovendien maakt je lichaam extra vitaminen aan door licht. Dit zie je natuurlijk niet direct, maar wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat je ogen vermoeid raken door extra inspanningen. Daarnaast kun je van een te fel computerscherm hoofdpijn of spanning krijgen in je nek en schouders. Sommigen krijgen hier ook concentratieproblemen van.

Dag- en nachtritme

Vanaf de leeftijd 45 jaar heb je zelfs meer licht nodig om goed te kunnen zien. De ogen worden minder. Ook hebben ouderen meer licht nodig om beter te kunnen slapen. Sowieso is voor iedereen een dag- en nachtritme belangrijk. Krijg je te weinig daglicht dan verstoort dat je ritme. Werk je op een kantoor? Maak dan een ommetje tijdens de lunchpauze. Hierdoor krijg je meer energie, slaap je ’s nachts beter en raak je minder snel vermoeid.

Gevaarlijk

Een onvoldoende verlichte werkplek is dus niet zo goed voor je gezondheid, maar kan ook leiden tot gevaarlijke situaties. Traptreden die niet goed zichtbaar zijn of machines die niet goed zichtbaar zijn. Dit kan ervoor zorgen dat je fouten maakt. Zorg dus tevens daarom voor voldoende daglicht. Weinig ramen? Er is gelukkig tegenwoordig ook kunstlicht. Het is natuurlijk voor iedereen persoonlijk hoeveel licht je fijn vindt. Stem dit goed af met je collega’s.

Serotonine

Wist je dat daglicht nog een functie vervult? Het maakt namelijk de stof serotonine in je lichaam aan. Een chemisch stofje waar je vrolijk van wordt. Vandaar dat je in de herfst en winter meer kans hebt op een depressie. Toch heb je er in de zomer eveneens mee te maken. Werk je in een kantoor met luxaflex en getinte ruiten? Let er dan op dat je toch regelmatig het daglicht opzoekt. Ja, ze bestaan echt, zomerdepressies. Dus ook in de zomer verlicht je kantoor zo goed mogelijk, want dat komt je gezondheid ten goede.