Walt Wilkins doet wederom Volendam aan

Walt Wilkins is een Texaanse singer-songwriter met een groot hart, een nog grotere stem en een reputatie die ondanks zijn bescheidenheid tot ver buiten Texas reikt. Hij zingt en schrijft prachtige liedjes en wordt in Amerika zelfs wel eens vergeleken met Guy Clark en Townes van Zandt.

Wilkins heeft meer dan 600 liedjes geschreven en beroemde artiesten als Ricky Skaggs en Kenny Rogers hebben nummers van hem opgenomen.

Walt is dus zeker geen kleine jongen in de muziekwereld. Hij is ook een graag geziene gast in Volendam. Meerdere keren bezocht hij namelijk PX, soms alleen en soms met z’n band The Mystiqueros. Op vrijdag 4 november treedt hij op in PX met z’n vaste gitarist Bill Small (gitaar, zang) en de Nederlander Bart de Win (toetsen, accordeon, zang). Bart ken je misschien ook van de band Matthews Southern Comfort. Overigens vormt Bart, samen met z’n lieve vrouw Arianne, de band Tip-Jar, een van de beste Americana bands uit Nederland.

Walt Wilkins heeft het uiterlijk van een cowboy uit een Spaghetti-western, maar schijn bedriegt. Walt is namelijk gewoon een heel aardige (vak)man die veel gevoel in z’n nummers legt. Hij heeft een rauwe doorleefde stem, waar de levenservaring vanaf spat.

Een bekend gezegd van Walt is: “Enjoy every great day. You don’t know how many great days you get.” Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Dus: Ga op vrijdag 4 november naar PX en geniet van al het moois dat de mannen brengen.