WAMO Autocentrum Okkerman & Reijner: Nieuwe start, vertrouwde service

Autobedrijf Reijner en Autocentrum Okkerman bundelen per 2 januari 2023 de krachten en zullen samen verder gaan als WAMO Autocentrum Okkerman & Reijner. De jonge monteurs Andre Reijner Junior (27) en Stephan Okkerman (33) nemen de eigenaarsstokjes over van respectievelijk Andre Reijner Senior en Martin Nierop. Aan ambitie geen gebrek, maar tegelijkertijd worden de authentieke kernwaarden gekoesterd. ,,We willen eigenlijk zo weinig mogelijk veranderen.’’

De bekende garage van Reijner aan de Beitelstraat 57 bestaat op de kop af 25 jaar, maar zal binnenkort haar deuren sluiten. Voortaan zullen alle activiteiten vanaf de ruime WAMO-locatie aan de Oosthuizerweg 7 in Edam worden voortgezet. Reijner en Wamo werkten al jarenlang intensief samen, waardoor de samenvoeging eigenlijk niet echt een verrassing mag heten. Stephan Okkerman vertelt: ,,We wisselden veelvuldig kennis met Reijner uit en hadden al een heel goede samenwerking.

"We willen een bedrijf zijn waar de service nog echt is"

Als zij niet uit Toyota kwamen dan brachten ze dat naar ons. Bij Reijner waren ze bijvoorbeeld weer iets verder met andere automerken en computersoftwarestoringen. Ik kreeg van Martin Nierop de kans om WAMO over te nemen en bij Reijner zou André de zaak van zijn vader overnemen. Eerst zeiden we alleen met een gekke bek dat we ook samen zouden kunnen gaan, maar we gingen er na een tijdje tóch over nadenken. Uiteindelijk is deze fusie het logische resultaat. Samen ben je gewoon veel meer dan alleen. We koppelen een allround kennis die zijn weerga niet kent. Dankzij de ruimte en de extra handjes kunnen we flexibel zijn en onze belofte nakomen. Namelijk het simpelweg leveren van snelle goede service tegen een eerlijke prijs.’’

"Degene die aan de auto sleutelt, is ook degene die het woord voert"

Tijd om te genieten en stil te staan bij hun nieuwe bestaan als eigenaren van WAMO Autocentrum Okkerman & Reijner is er voor Stephan en André niet bij. De jonge ondernemers varen blind op hun morele kompas en voelen feilloos aan wat nodig is om te slagen. André legt uit: ,,We nemen twee lopende bedrijven over, dus vanaf dag één is het gewoon keihard doorwerken. En heel eerlijk: eigenlijk willen we niets veranderen. We denken dat onze klanten dat het fijnste vinden. Ze weten dat ze -plat gezegd- bij ons niet genaaid worden. Degene die aan de auto sleutelt, is hier ook degene die het woord voert. Dat was zo en dat houden we zo. We hebben erg veel Volendammers als klant. Zij willen weten wat er aan de hand is. Bij ons is het de gewoonte dat -als er tijdens een APK iets aan bijvoorbeeld de remmen of banden aan het licht komt- dat we dan altijd even netjes bellen. En niet om één voor vijf. Het moet gebeuren, maar dat doen we even in overleg. Goede communicatie is het allerbelangrijkste. Als we iemand kunnen helpen, dan doen we dat graag. We behandelen iedereen zoals we zelf behandeld willen worden. Het is onze kracht dat we relatief klein zijn en benaderbaar blijven. Zo persoonlijk mogelijk.’’

"We willen eigenlijk niets veranderen"

André Reijner Senior loopt op dat moment binnen. Ook hij zal de aankomende jaren nog fulltime monteur en raadgever zijn binnen de onderneming. André is de nuchterheid zelve en wijst erop dat er wat hem betreft maar één manier is om te slagen. ,,We gaan gewoon heel stevig werken. Onze klanten mogen geen last hebben van deze overgang. Er komt misschien nog een opening, maar die zal kleinschalig worden. De spullen moeten allemaal over en uitgezocht worden. We hebben nu alles zo’n 26 keer dubbel. Maar ik heb er duizend procent vertrouwen in dat dit goed gaat komen. We zijn al helemaal goed voorbereid op het elektrische gebeuren. De locatie is beter en we hebben er een showroom bij. Alles valt precies mooi op z’n plek zo. Die gasten kunnen sleutelen als een beer. Wat je ziet dat krijg je. We zijn met z’n drieën en we proberen altijd ons woord na te komen. Niet meer en zeker niet minder. We hebben hier heerlijk de ruimte. Vergeet je daarom niet even goed te melden dat we ook volop occasions gaan inkopen en verkopen?’’

WAMO Autocentrum Okkerman & Reijner

Website: www.wamo-autocentrum.nl

Mail: info@wamo-autocentrum.nl

Telefoon: 0299 371 856