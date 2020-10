Partner content

Wanneer heb je een gehoorapparaat nodig?

Wereldwijd kampen miljoenen mensen met hoorproblemen of slechthorendheid. Vaak wordt gedacht dat alleen oudere personen hier hinder van ondervinden, maar steeds meer jongeren en zelfs kinderen krijgen ook te maken met dit probleem. In principe kan gehoorverlies door verscheidene dingen veroorzaakt worden. Zo kan het dus komen door ouderdom, maar het kan ook een aangeboren kwestie zijn.

Over het algemeen zal gehoorverlies geleidelijk ontstaan, het valt vaak niet eens op bij jezelf. Je familieleden en vrienden hebben het juist wel door en attenderen je erop dat je mogelijk toe bent aan gehoorapparaat als de Widex Evoke. Wanneer dit daadwerkelijk het geval is kun je hieronder lezen.



Indicatie

Als je familieleden en vrienden vinden dat je slechthorend wordt dan is dit uiteraard een indicatie. Zij zeggen dit niet voor niets. Daarnaast zijn er nog meer indicaties. Zo zou het zo kunnen zijn dat je het moeilijk vindt om een gesprek te volgen. Mogelijk komt dit doordat je het gevoel hebt dat je gesprekspartner mompelt, maar het kan ook komen doordat specifieke woorden onduidelijk voor je worden. Als je de telefoon of televisie niet goed hoort dan kan dit tevens een indicatie zijn van doofheid. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken waardoor je mogelijk toch wel eens moet gaan kijken naar Phonak hoortoestellen.

Hoortest

Als je inderdaad de bovenstaande indicaties al eens hebt vernomen dan kan dit dus wijzen op slechthorendheid. Toch hoeft dat niet altijd het geval te zijn. Om erachter te komen dat het toch wel wat slechter gaat met je gehoor is het verstandig om een hoortest te gaan doen. Dit kan gedaan worden bij een audicien, waarvan er in Volendam meerdere zijn te vinden. Daarnaast kun je ook op het internet hoortesten vinden. Dit is op het moment natuurlijk best handig vanwege de coronapandemie.

Ernst

De ernst van het gehoorverlies zal uitgedrukt worden in decibel. Dit is het geval aangezien de luidheid, wat de intensiteit van de geluiden is, ook gemeten wordt in decibels. Je hebt een lichte slechthorendheid als het verlies minder dan 30 tot 35 decibel is. Over doofheid wordt pas gesproken als je een gehoorverlies hebt van meer dan 90 dB, de afkorting van decibel. Deze getallen zullen je naar alle waarschijnlijkheid weinig zeggen. Om hier verandering in te brengen, hier een aantal voorbeelden. Als iemand fluistert dan is de luidheid circa 30 dB. Schreeuwen zal juist ongeveer 80 decibel zijn, terwijl een vrachtwagen een luidheid oplevert van circa 90 dB.