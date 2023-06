Algemeen

"Wanneer komt nou die poort?" Elke middag van 2 tot 3 zitten ze er: de zes Volendammers met regelmatig Edammer Herman Greuter erbij. “Je kunt hier mooi alles voorbij zien komen. We komen er graag voor uit Volendam gefietst.” V.l.n.r. Sijmen Veerman, Hans Kroon, Thomas Golo, Herman Greuter, Jan Potter, Jaap Kwakman en Jan Tol. Door: Wil Spanjer Ze zijn erg blij met het mooie pleintje met de twee bankjes waar ze precies met zijn zessen kunnen zitten. “Ik vind het niet erg om te staan’, zegt Herman Greuter. De verhalen van deze krasse 70-ers en 80-ers gaan over wat zich in het leven zo aandient: ziekte en zeer, maar ook moet er gelachen worden. ‘Natuurlijk, dat hoort er ook bij!”, gevolgd door een vette lach. Aan de overkant ligt de Joodse begraafplaats. De ontwikkelingen rond de nieuwe poort hebben ze op de voet kunnen volgen. “Wanneer komt nou die poort?”, is een vraag die ze al een tijdje bezighoudt. De ‘decorpoort’, gemaakt door leerlingen van sg De Triade hebben ze gezien, maar nu is het wachten op de échte poort; gemaakt door docenten van sg De Triade. “Oh, 11 juni? Prachtig, dan weten we dat.” Ze worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Of ze komen weten ze nog niet. En het gesprek gaat weer verder over koetjes en kalfjes. Toegangspoort Joodse begraafplaats thuisgebracht In alle vroegte arriveerde dinsdagochtend aan het Oorgat in Edam de langverwachte poort. Na krap tachtig jaar krijgt de Joodse begraafplaats eindelijk haar toegangsdeuren terug. Het eindresultaat is het wachten waard geweest. Vakmanschap uit verschillende disciplines zijn samengekomen om de originele poort – die slechts te zien was op een oude ansichtkaart – tot in detail na te maken. Zondag om 14.30 uur is iedereen welkom om de inwijding van de toegangspoort bij te wonen. |Doorsturen

