Wanneer overstappen van autoverzekering?

Ben je in het bezit van een auto? Dan heb je deze ook verzekerd. Zonder verzekering mag je er namelijk niet legaal mee de weg op. De kans bestaat dat je jaren geleden lukraak een autoverzekering hebt uitgekozen. Het is echter goed mogelijk dat de prijs van deze verzekering de afgelopen periode aanzienlijk gestegen is. Mogelijk ben je bij een andere autoverzekering wel behoorlijk goedkoper uit. Blijkt dit inderdaad zo te zijn? Dan wil je mogelijk wel overstappen naar een andere verzekeraar. Wanneer kan je het eigenlijk het beste overstappen van autoverzekering? In deze tekst vertellen wij jou er alles over.

Veel verzekeringen zijn dagelijks opzegbaar

In het geval van een zorgverzekering kun je telkens aan het einde van het jaar overstappen. Hierdoor denk je mogelijk dat er bij autoverzekeringen eenzelfde constructie geldt. Dit is echter niet het geval. De meeste autoverzekeringen kun je tegenwoordig namelijk iedere dag opzeggen. In feite kun je dus altijd overstappen van autoverzekering.

Er zijn echter autoverzekeraars die werken met een contract met looptijd. Heb je een autoverzekering afgesloten bij zo’n verzekeraar? Dan is het niet mogelijk om jouw verzekering iedere dag op te zeggen. Nee, in dat geval zit er niets anders op dan geduldig afwachten tot het einde van jouw contract in zicht komt. Deze datum staat vermeld in de polis. Aan het einde van de contractperiode kun je doorgaans al overstappen, zodat je geen moment onverzekerd bent. Zeg je oude contract in ieder geval nog niet op voordat de nieuwe autoverzekering jou heeft goedgekeurd.

Aandachtspunten bij het overstappen

Wil je overstappen naar een andere autoverzekering? Dan zijn er een aantal aandachtspunten waar je rekening mee moet houden. Staar je niet blind op de prijs, want er is meer. Kijk vooral ook wat er voor de betreffende prijs allemaal verzekerd is. Denk hierbij aan de dekking, maar ook aan de polisvoorwaarden. Kijk bijvoorbeeld of er een looptijd geldt. Een contract met een looptijd kan jou in een later stadium namelijk beperken in het overstappen naar een andere autoverzekering. Veel mensen willen de polisvoorwaarden niet doornemen omdat het moeilijke kleine lettertjes zijn. Tegenwoordig is er echter een verzekeringskaart wat de polisvoorwaarden in een begrijpelijke visuele vertaling weergeeft. Sluit dus nooit een autoverzekering af zonder er goed over na te denken en een vergelijking te maken.