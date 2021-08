Wanneer wordt de Oosthuizer Seevanksweg gefatsoeneerd?

Waar in Volendam een gedeelte van het Noordeinde en in Edam een deel van het Singelweg wegdek zijn opgeknapt, vraagt een Nivo-lezer uit Oosthuizen zich af wanneer de Seevancksweg uit zijn thuisdorp aan de beurt is. ,,Het is ronduit schandalig hoe het eruit ziet op die weg”, klinkt hij.

,,Langs het fietspad is de weg gerepareerd. Ik vind het meer op klungelwerk lijken. De kleur van het fietspad is over een afstand van een meter of dertig volledig verdwenen. Waar het voorheen één egaal wegdek betrof, zien we nu een brede zwarte strook over het complete fietspad.”

,,Ze hebben niet eens de moeite genomen om de belijning opnieuw aan te brengen. De verkeersveiligheid staat denk ik niet hoog in het vaandel. Het wordt tijd dat hier het voorbeeld van Edam en Volendam opgevolgd gaat worden.”