Pascal van der Woude vertelt over Spaanse kersttradities

Warmte in de winterzon

De Nederlandse winter heeft doorgaans weinig te bieden voor hen die niet van kou houden. Voor deze mensen is de kerstvakantie dan ook een ideale tijd om een warmer land aan te doen. Pascal van der Woude woont inmiddels 25 jaar in Spanje, en is een van de eigenaren van makelaarsbedrijf START Group. Hij vertelt over zijn leven in Spanje, en hoe hij de feestdagen er momenteel beleeft. Door: Jos de Boer

'Volendammer makelaar’ Pascal van der Woude naast z’n kerstboom in het altijd zonnige La Cala de Mijas.

,,Na de middelbare school heb ik drie jaar op Gran Canaria gewoond”, begint Pascal zijn verhaal. ,,Daarna kwam ik terug naar Nederland. Dit was echter van korte duur: tweeënhalf jaar later besloot ik namelijk te emigreren naar het Spaanse vasteland. Ik heb daar mijn vrouw ontmoet (een Utrechtse) en een gezin gevormd. Momenteel woon ik zelf in La Cala de Mijas, vlakbij de kust. Wel ga ik een paar keer per jaar even terug naar Volendam.”

In 2001 is Pascal begonnen als makelaar, en in 2005 heeft hij samen met een Zweedse compagnon START Group opgericht. Inmiddels telt het bedrijf drie kantoren en 24 werknemers. Ook zijn er een aantal nieuwbouwprojecten, waarbij START Group de exclusieve makelaar is. ,,Wij specialiseren ons in vastgoed aan de Costa del Sol, van Málaga tot Estepona”, licht Pascal toe. ,,Naast verkoop bieden wij sinds 2019 ook de optie tot verhuren én een ‘property management’-service aan. Dit laatste houdt in dat wij controleren of alles in een huis zowel vóór als na een bezoek van de bewoners helemaal in orde is. Zo checken wij bijvoorbeeld of er geen eten in de koelkast over de datum is, en of er schoonmakers langs moeten komen. Ook sturen wij een gedetailleerd rapport naar de eigenaren met foto’s en een beschrijving van de situatie.”

START Group heeft een brede klantenkring. Het bedrijf richt zich grotendeels tot klanten uit Noord-Europa. ,,Zo hebben wij veel klanten uit Noorwegen en Zweden, maar ook uit Nederland en België. Daarnaast hebben Fransen, Oekraïners, Engelsen en Spanjaarden ook woningen bij ons gekocht. Door ons internationale team kunnen wij vrijwel altijd communiceren in de moedertaal van de klant. Als ik terug in Volendam ben, spreek ik ook wel eens af met potentiële klanten op de Dijk. START Group biedt dan zelfs gesprekken in ’t Volledams aan!” voegt Pascal lachend toe.

Spaanse feestdagen

Uiteraard heeft Nederland zijn eigen unieke feestdag in de vorm van Sinterklaas. Cadeaus belanden ook steeds vaker onder de kerstboom, in plaats van in een schoen of jute zak. In Spanje gaat het er allemaal nét iets anders aan toe. ,,Uiteraard wordt er in Spanje ook kerst gevierd”, legt Pascal uit. ,,In Spanje (en veel andere landen) is er echter geen Tweede Kerstdag. Een ander verschil met Nederland is dat er op Oudejaarsavond geen vuurwerk afgestoken wordt. Het echte grote feest vindt hier plaats tijdens Drie Koningen, op 6 januari. In elke stad en dorp wordt er dan een parade georganiseerd door het centrum, vergelijkbaar met een optocht tijdens carnaval. Alles is dan prachtig versierd en verlicht. Hoe groter de plek, des te indrukwekkender de verlichting. In een stad zoals Málaga is dat heel bijzonder. Hier kun je tijdens Drie Koning hele lichtshows aanschouwen. Een echte aanrader!” Zoals wij in Nederland de oliebol hebben, heeft men in Spanje een eigen lekkernij: gepofte kastanjes. Pascal: ,,Tijdens de feestdagen wordt dit overal verkocht. Mensen staan met een soort grote melkkan op straat, waarin de kastanjes verwarmd worden. Dit tafereel draagt bij aan de gezellige sfeer tijdens de feestdagen.”

Genoeg te beleven

Ondanks dat zij al jaren in Spanje wonen, houden Pascal en zijn gezin de Nederlandse decembertradities in leven. ,,Wij vieren nog altijd Sinterklaas, en maken surprises voor elkaar”, zegt Pascal. ,,Daarnaast vieren wij ook samen Kerst, waarbij nog wat kleine cadeautjes gegeven worden. Tijdens Drie Koningen gaan wij altijd kijken bij een van de optochten en lichtshows in de buurt. Men vraagt wel eens aan mij: ‘Wat valt er nou te doen in Zuid-Spanje rond deze periode?’ Ik antwoord altijd dat er genoeg te beleven is. Naast de mooie feestdagen beleven is het bijvoorbeeld ook mogelijk om te gaan skiën in de Sierra Nevada. Dit is een groot skigebied, met de auto zo’n twee uur verwijderd van Málaga. Als skiën niet je ding is, kun je in december ook nog prima aan het strand zitten rond de middaguren. Dan kun je ’s winters heerlijk genieten van een glaasje Sangria, in plaats van Glühwein. Kortom: Zuid-Spanje heeft een hoop te bieden rond deze tijd van het jaar!”