Partner content

Wat betekent VCA en waarom is het belangrijk?

Je hoort de term voorbijkomen bij menig bedrijf: een VCA-certificaat. VCA is de afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het werd in het leven geroepen om de veiligheid op het werk te optimaliseren en zowel werkgevers als werknemers bewust te maken van gevaren op de werkvloer. Het VCA-certificaat toont aan dat men op de hoogte is van geldende veiligheidseisen op werkplekken waar die van toepassing zijn.

Leidinggevenden

Belangrijk in dezen zijn de leidinggevenden, voor wie een speciale cursus bestaat: VCA VOL. De toevoeging VOL staat voor Voor Operationeel Leidinggevenden. Zij moeten nog net iets beter weten waar de bedrijfsongevallen - met alle gevolgen van dien - op de loer liggen. VCA is voortgekomen uit de VGM-checklist (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) uit 1994, die intussen is uitgebreid. Het was destijds een initiatief van chemische bedrijven, die een onafhankelijk toetsingssysteem wilden opstellen waarmee de veiligheid op de werkvloer gewaarborgd werd. VCA is in de loop der jaren de meest gewilde en dus bekendste certificering geworden. Een cursus voor werknemers is de eendaagse variant: In1keerVCA.

Op welke werkvloeren is het noodzakelijk?

Zoals bovenstaande al doet vermoeden, is VCA niet gericht op kantoren waar mensen rustig achter een bureau zitten. Het gaat om werkvloeren waarbij bijvoorbeeld zware materialen vervoerd worden, met chemische stoffen gewerkt of werknemers op gevaarlijke hoogtes aan het werk zijn. Een opsomming van werkplaatsen en/of sectoren waar het essentieel is: chemische en farmaceutische industrie, petrochemische bedrijven, vrachtvervoer, civiele techniek, elektrotechniek, de bouw, groenwerk, schilderbedrijven, steigerbouw, verkeersregelaars en diverse technische werkzaamheden. Dit zijn maar een aantal voorbeelden.

Is VCA bij wet verplicht?

VCA is niet wettelijk verplicht, maar de regelgeving komt wel rechtstreeks voort uit het wetboek. Ingewikkeld misschien, maar het feit dat zo veel bedrijven een certificaat willen hebben is veelzeggend. Vergelijk het maar met het kopje 'duurzaamheid' op de websites van diverse bedrijven: het is niet alom verplicht, maar wel wenselijk en nog goede reclame ook. Omdat VCA nu steeds meer de norm wordt, geldt het tevens als harde eis bij sollicitaties. Dat werkt overigens twee kanten op: de werknemer pakt geen baan aan waar men zijn veiligheidszaken niet op orde heeft en geen certificaat kan overleggen, terwijl de werkgever een diploma van VCA als een pre ziet.

VCA Samengevat

Zowel door de manier waarop de afkorting tot stand is gekomen als het initiatief tonende bedrijfsleven dat een voorschot nam op de wet, kan een en ander wellicht onduidelijk overkomen. Samengevat houdt VCA algehele veiligheid op de werkvloer in, en is zo'n certificaat een maatstaf geworden waarmee een bedrijf bovendien goed voor de dag komt. Meer informatie is de vinden op de website in1keervca.nl.