Wat is cryptocurrency en hoe begin je hiermee?

Cryptocurrency wordt met de dag interessanter. Er komen steeds meer digitale munten op de markt.

Voor beginners kan het soms een pittige opgave zijn om te weten wat cryptomunten zijn en hoe je moet starten met crypto. Dit artikel geeft je helderheid!

Wat is cryptocurrency precies?

De term cryptocurrency staat voor een verzameling digitale munten. De munten zijn gebaseerd op blockchain technologie. De blockchain bestaat als het ware uit blokjes digitale informatie. Deze informatie is geheel versleuteld en het bevat altijd informatie over het vorige blok in zich. Zo ontstaat als het ware een lange en onkraakbare ketting aan informatie.

Bitcoin is de eerste en het meest bekende digitale munt. De munt werd in 2008 geïntroduceerd en heeft grote waardes weten te bereiken. Mensen die er vroeg bij waren hebben door middel van de Bitcoin enorm veel geld verdient.

Er zijn ook vele andere digitale munten en deze munten dragen de naam "altcoins". Een Altcoin staat voor de woordencombinatie alternative bitcoin. Dit zijn munten zoals Ethereum of ChainLink. Deze munten hebben eveneens veel potentie.

Cryptocurrency kopen met euro’s via een broker

Een broker is een tussenpartij. Brokers kopen in veel gevallen grote aantallen cryptomunten en verkopen deze weer door. Ook zijn er brokers die geen voorraden bijhouden, maar pas na een bestelling via een exchange, munten gaat kopen. Het kopen van digitale munten kan op een vrij eenvoudige wijze plaatsvinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld iDeal, bankoverschrijving of middels je creditcard. Je maakt je geld als het ware over naar de desbetreffende broker. Er zijn diverse brokers actief en het is verstandig om goed onderzoek te doen naar een goede en tevens betrouwbare broker.

Cryptocurrency via een exchange kopen

Het kopen van Bitcoin, Ethereum, Chainlink en andere grote namen kan ook plaatsvinden via een exchange. Een exchange brengt de koper en verkoper samen op één platform. Zowel de koper als de verkoper kiezen een bedrag, komen deze bedragen overeen? Dan wordt de ruil (exchange) definitief.

Cryptocurrency kopen en opslaan in een wallet

Een wallet is eigenlijk een digitale portemonnee. Hier sla je je digitale munten op. Elke cryptocurrency heeft een eigen unieke wallet adres.

Na het kopen van cryptocurrency heb je meerdere mogelijkheden. Je kan je digitale munten opslaan in een digitale wallet bij de website waar je je munten aanschaft. Ook bestaat de mogelijkheid een eigen beveiligde wallet aan te maken. Als je kiest voor een eigen wallet dan doe je dat door software te downloaden speciaal bestemd voor de desbetreffende munt. Desktop wallets moeten regelmatig geüpdatet worden, ook voor een optimale beveiliging.