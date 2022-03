Wat is de hoogte van smartengeld voor een hondenbeet?

Stel je wordt door een hond gebeten, wat doe je dan? Weet je dat je dan recht hebt op smartengeld? Veel mensen weten het niet, maar het is wel goed dat jij het weet. Niet iedereen staat er bij stil dat je er flink last van kunt hebben, ook dagen, weken, maanden of jaren na het ongeluk. Sommige mensen houden er een trauma aan over en zijn angstig als ze over straat lopen en een hond zien. Dit heeft dan psychisch dus ook grote gevolgen en daar moet dan ook aan worden gedacht als berekend wordt hoeveel smartengeld je moet krijgen. Een letselschadebureau houdt hier rekening mee en helpt je hier ook graag bij.

Partnercontent

Hoogte smartengeld hondenbeet



Je hebt recht op smartengeld voor een hondenbeet. Hoeveel smartengeld iemand krijgt na een hondenbeet kan verschillen tussen de 250 euro en de 7600 euro. Het ligt er aan wat er is gebeurd en welke schade er is. Een paar voorbeelden en bedragen:



- Er is een bedrag van 1307 euro uitgekeerd als smartengeld na een hondenbeet. Een meisje van 8 is in haar gezicht gebeten door een hond. De wond in haar wang is behandeld en goed genezen. Littekens blijven wel zichtbaar.



- Er is 1901 euro uitgekeerd toen een vrouw door de hond van haar zus is gebeten in haar arm en been. Littekens zijn er nog, maar zullen niet blijvend zijn.



- Er is een bedrag van 4107 euro uitgekeerd omdat een meisje van 7 is aangevallen door twee honden. Ze was gewond aan haar voorhoofd, achterhoofd en kuiten. Littekens zijn er nog steeds, door de angst e.d. is de schadevergoeding groter (omdat ze nog zo jong is).



- Er is een bedrag van 4652 euro uitgekeerd toen een hond tegen een meisje van 8 jaar oud sprong. Ze is op de grond gevallen, ze heeft veel verwondingen en het heeft psychische gevolgen.



- Er is 6028 euro uitgekeerd omdat een meisje van drie is gebeten in haar gezicht door een hond. Rondom haar oog is een zichtbaar litteken aanwezig.



- Er is 7615 euro uitgekeerd toen een jongetje van vier is gebeten door een hond. Het kindje heeft enige tijd in de bek van de hond vastgezeten. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen en heeft littekens en zal later nog geopereerd moeten worden. Het was voor hem ook een erg traumatische gebeurtenis.



Schakel een letselschadebureau in



