Wat is een levensverzekering en waarom is het verstandig om dit af te sluiten?

In ons leven zijn er een paar dingen zeker. Een voorbeeld hiervan is dat we hoe dan ook een keer dood zullen gaan. Dit kan onverwachts zijn, maar er kan ook een lang ziekbed aan voorafgaan. In beide gevallen is het van belang dat je ervoor zorgt dat je nabestaanden na je overlijden geen financiële problemen gaan ondervinden. Hoe je dit doet lees je in dit artikel.

Wat is een levensverzekering?

De officiële definitie van levensverzekering is volgens de Wet of Financieel Toezicht (WFT) het volgende: 'Een overeenkomst van verzekering tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met het leven of de dood van de mens, met dien verstande dat overeenkomsten van ongevallenverzekeringen niet als overeenkomsten van levensverzekeringen worden beschouwd.' Het is dus een type verzekering dat uitkeert op het leven of overlijden van een persoon. Het uitgekeerde geld kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden, dit mogen de nabestaanden zelf betalen. Je kunt levensverzekering krijgen in diverse vormen en soorten. Het is dan ook een overkoepelende term, dé levensverzekering bestaat helemaal niet. Een bekend voorbeeld van een levensverzekering is daarentegen de overlijdensrisicoverzekering. Hierover kun je meer lezen ikvergelijkonline.nl, waar je ook zo’n verzekering kunt vergelijken en afsluiten.

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Inmiddels weet je dus wel wat een levensverzekering is, maar nog niet helemaal waarom het een goed idee is om één van de vormen af te sluiten. Veel mensen denken namelijk dat ze niet beslist een levensverzekering nodig hebben. Dat klopt in principe ook wel, want het is in Nederland niet verplicht om het af te sluiten. Desondanks is het wel aan te raden, al hangt dit er wel van af met welk doel je een levensverzekering af wilt sluiten. In de meeste gevallen kiest iemand ervoor om het af te sluiten als aanvulling op het inkomen. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een levensverzekering af te sluiten omdat je er zeker van wilt zijn dat je partner in je huis kan blijven wonen als je plotseling overlijdt. Zo zijn je nabestaanden verzekerd van voldoende inkomen na je overlijden.