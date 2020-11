Partner content

Wat is een verzwaringsdeken

Een verzwaringsdeken wordt door steeds meer mensen gebruikt. Toch zijn er ook genoeg Nederlanders die geen idee hebben wat een verzwaringsdeken eigenlijk is. Op het eerste gezicht verschilt een verzwaringsdeken nauwelijks van een gewone deken. Beide dekens kunnen dezelfde kleur hebben en ook kunnen ze op dezelfde manier gestikt zijn. Het verschil zit hem echter in de inhoud van deken. Waar een gewone deken gevuld wordt met licht materiaal, wordt een verzwaringsdeken juist gevuld met een speciale vulling. Wil je nog meer weten over een verzwaringsdeken? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij geven in onderstaande tekst namelijk antwoord op de vraag: wat is een verzwaringsdeken?

Voordelen van een verzwaringsdeken

Door de verzwaringsdeken val je eerder in slaap dan onder een gewone deken. Dit komt door de druk die de deken uitoefent op uw zenuwstelsel. Dit zorgt ervoor dat je minder prikkels opvangt van buitenaf.

Het tweede voordeel van de verzwaringsdeken is dat je een stuk dieper slaapt. De druk op het zenuwstelsel zorgt er namelijk ook voor dat je slaap weinig tot niet verstoord wordt.

En ten derde verbetert je gemoedstoestand overdag, doordat je meer uitgerust bent. Door een betere slaap ben je meer gefocust, alerter en ben je minder prikkelbaar.

Voor wie is een verzwaringsdeken?

De verzwaringsdeken kan door iedereen gebruikt worden. Bij problemen met slapen is de deken zeker een aanrader. Je wordt ‘s nachts minder snel wakker van geluiden of andere prikkels, waardoor je sneller in slaap valt en vaker doorslaapt.

Uit verschillende onderzoeken is ook gebleken dat een verzwaringsdeken een positief effect heeft bij bepaalde aandoeningen zoals ADHD of autisme. De nachtrust en gemoedstoestand van de kinderen zouden in dit onderzoek erg vooruit zijn gegaan.

Ook wanneer je niet met aandoeningen of problemen met slapen kampt, is de verzwaringsdeken zeker aan te raden voor een (nog) betere nachtrust. Het extra gewicht in de deken zorgt er namelijk voor dat je meer uitgerust wakker wordt.

Wanneer kun je een verzwaringsdeken gebruiken?

Gebruik de verzwaringsdeken vooral wanneer je dat zelf wil. Is dit tijdens een powernap op de bank of enkel om beter te slapen in bed? Neem vooral even een momentje voor jezelf. De verzwaringsdeken hoeft niet enkel gebruikt te worden op een speciaal tijdstip of momenten van slapen. Hij kan goed gebruikt worden om even een ontspan momentje voor jezelf te creëren. Ook kun je hem gebruiken om sneller en dieper te slapen ‘s avonds.