Wat is nu precies sim only?

Sim only, klinkt bekend in de oren, maar wat houdt het precies in? Sim only houdt in dat je een abonnement aanschaft voor je mobiele telefoon, zonder dat je daarbij een mobiele telefoon koopt. Sim only heeft als doel om je te voorzien van een provider zonder dat je daarbij verplicht bent aan het aanschaffen van een vast toestel. Je betaalt als sim only gebruiker alleen voor de simkaart en niet voor de telefoon. Simkaarten zorgen ervoor dat je gebruik kan maken van internetten, bellen en smsjes sturen via het desbetreffende netwerk.

Wat voor soorten sim only zijn er?

Er zijn twee verschillende soorten kaarten van sim only: prepaid en abonnement. Als je een prepaid sim only kaart aanschaft, betaal je een bepaald bedrag aan belminuten, internet en smsjes bij een bepaald netwerk. Deze koop je dus in en je schaft pas weer nieuwe aan als je deze op hebt gemaakt. Je kan hier dus bijvoorbeeld 2 weken mee doen, maar ook 4 maanden. Een abonnement werkt anders. Je kan bij de meeste netwerken een eigen bundel samenstellen of een bepaalde bundel kiezen. Een bundel bestaat ook weer uit een bepaald aantal belminuten, smsjes en MB’s. Je betaalt dan een bepaald bedrag per maand en je weet dus van te voren bijvoorbeeld hoeveel MB’s je te besteden hebt. Mocht je merken dat je vaak belminuten overhoudt of dat je tekort komt, kan je je abonnement aanpassen. Mocht je af en toe merken dat je MB’s een paar dagen voordat je nieuwe bundel ingaat verbruikt zijn, heb je meestal nog de mogelijkheid om bij je provider losse MB’s erbij te kopen. Als je dat probleem elke maand hebt, is het natuurlijk voordeliger om een nieuwe bundel te kiezen of samen te stellen.

De voordelen van sim only

Sim only kaarten zijn om verschillende redenen erg voordelig. Zo zit een sim only abonnement niet vast aan een bepaald toestel, waardoor je niet per se een nieuwe telefoon hoeft te kopen als je een nieuw abonnement afsluit. Als je bijvoorbeeld nog een goedwerkende telefoon hebt, is het zonde om die onnodig te moeten vervangen voor een nieuw toestel. Ook is een afgesloten abonnement van sim only ideaal als je een nieuwe telefoon wilt kopen, maar geen nieuw abonnement wilt afsluiten. Je kan het huidige abonnement gewoon verder gebruiken met je nieuwe telefoon. Je betaalt bij sim only dus een los toestel en een vaste bundel per maand (abonnement) of een ingekochte bundel (prepaid). Wanneer je gekozen hebt voor sim only, kan je gemakkelijk je bundel veranderen als het niet bevalt. Je zit dus niet voor een langere periode vast aan een bepaalde vaste last per maand. Mocht je bundel niet bevallen, kan je eenvoudig je bundel uitbreiden of inperken. Dat is echter niet mogelijk als je een telefoon koopt met een vast abonnement. Als je abonnement dan niet bevalt, kan je er gemakkelijk 2 jaar aan vast zitten. Dat noemt men ook wel een gelockte telefoon. Je moet het abonnement afbetalen totdat je je gewenste abonnement kan afsluiten. Met sim only heb je dat probleem niet, dit wordt ook wel simlockvrij genoemd. Verder kan het zo zijn dat je een telefoon bij een bepaalde provider wilt kopen, maar er geen bundel is die bij jou in de smaak valt. Sim only maakt het dan mogelijk om een los toestel bij de ene provider te kopen en een bundel af te sluiten bij de andere provider. Zo heb je niet alleen je gewenste telefoon, maar ook je gewenste abonnement.

Keuzes en providers

Met sim only kan je in principe een bundel kiezen of samenstellen bij alle providers in Nederland, zoals Simyo sim only of Ziggo. Als je weet dat je bij Simyo sim only een goed bereik hebt bij de haven van Volendam kan je om die reden een keuze maken. Je moet voor jezelf prioriteiten stellen waaraan je sim only bundel aan moet voldoen. De keuze ligt namelijk in je eigen handen.

Je kan er voor kiezen om een bundel te nemen die samengesteld is door de provider zelf. Je kan er ook voor kiezen om een bundel zelf samen te stellen. De provider rekent dan de prijs uit die je kwijt bent met de gewenste belminuten, smsjes en MB’s. Allerlei providers bieden verschillende bundels aan voor andere prijzen. Je kunt sim only vergelijken en op die manier jouw ideale abonnement afsluiten. Door de mogelijkheid om sim only te vergelijken vindt je zeker de bundel die bij jouw wensen en eisen past.