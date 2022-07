Partner content

Wat staat er in een landelijk-industriële keuken?

Landelijk en industrieel zijn twee veelgenoemde modetermen in de interieurwereld, deze komen vaak terug als we onze keuken in gaan richten. Bovendien gaan ze opvallend vaak prima samen. Een aantal items die een landelijk-industriële keuken kenmerken.

Uitstallen mag weer: de buffetkast

De buffetkast is weer populair. Niet langer bestaan keukens uit zakelijke ruimtes waarin alles achter gesloten kunststof deuren opgeborgen zit. Nee, deze buffetkast mangohout is niet alleen van schitterend en duurzaam materiaal vervaardigd, hij is ook deels open zodat we er van alles kunnen uitstallen. Borden, servetten, kookboeken, keukengerei, het mag weer allemaal tentoongesteld worden. Het hout geeft een natuurlijke look (landelijk!) en de zwarte metalen accenten zorgen voor industriële invloed.

Een tweedehands hakblok

Hot item is tegenwoordig zo'n zwaar houten hakblok op pootjes. Ooit gebruikt om schnitzels op plat te slaan, nu een blikvanger in menig keuken. Er moet maar net ruimte voor zijn, maar wie daarover beschikt gaat op zoek naar een tweedehands exemplaar. Het ding wordt vervolgens goed geschuurd en voorzien van een laag lak of olie. Er wordt tegenwoordig minder vlees gegeten, dus het hakblok wordt niet meer als zodanig gebruikt. Eerder legt men er een opengeslagen kookboek neer, of staan er kruidenplantjes op. De oorspronkelijke functie van een hakblok geeft wel een landelijk-industrieel accent aan een keuken.

Het houten werkblad keert ook terug

Het is binnenkort klaar met de veelal zwarte deurtjes en werkbladen in onze keuken. Het gaf al te denken dat mensen massaal voor deze kleur kozen omdat zwart nu niet bepaald lichtinval en/of een ruimtelijk gevoel creëert. Hout is - zie ook de buffetkast - nu eenmaal het duurzaamste bouwmateriaal en dat zien we in het hele interieur terug. Dus ook in het werkblad. Over landelijk gesproken: zwart is zakelijk en steriel, een houttint het tegenovergestelde. Het contrast met de metalen apparatuur doet de rest als het om industrieel gaat.

Antieke items ophangen

Zoals gezegd, uitstallen mag weer, dat schept ruimte voor antieke items die we voorheen vaak het stempel overbodig gaven. Oude pannen aan een muur geven bijvoorbeeld een mediterrane twist aan het geheel. In Frankrijk of Italië weten ze op het platteland niet beter: keukenattributen hang je gewoon aan de muur. Ook minder oude, houten kookgerei zoals deegrollers en pollepels kunnen weer gewoon aantonen waar de ruimte eigenlijk voor bedoeld is. Het hoeft niet allemaal zo strak. Industrieel betekent ruig en robuust, en met landelijk refereren we graag aan de natuur, waar zelden iets geordend is.