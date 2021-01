Wat te doen bij conflicten met leveranciers?

Als zzp’er is geen dag hetzelfde. Gelukkig maar, want dat is precies wat het ondernemen zo leuk maakt. Veel contact met klanten, mede-ondernemers en leveranciers. Maar wat als je een conflict krijgt, bijvoorbeeld met een leverancier? Los je het samen op of schakel je gelijk je rechtsbijstandverzekering zzp in?

Voorkomen is beter dan genezen

Een oud cliché natuurlijk, maar wel eentje die waar is. Als ondernemer kijk je namelijk altijd welke risico’s je tegen kunt komen en wat je daar tegen kjunt doen. Zo sluit je bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp af voor wanneer je door een ongeluk of ziekte niet meer kunt werken.

Hetzelfde geldt voor eventuele conflicten die kunnen ontstaan. Welke conflicten dat zijn, hangt van jouw werkgebied af. Een zelfstandig werkend advocaat loopt nu eenmaal tegen andere problemen aan dan een zzp’er die sportartikelen importeert. Denk daar dus goed over na en laat je op tijd adviseren.



Als het toch mis gaat

Ontstaat er een probleem met een leverancier? Dan is het belangrijk dat je de juiste stappen doorloopt om tot een oplossing te komen. Welke dat zijn verschilt per situatie. Is een product bijvoorbeeld nog niet geleverd? Dan kun je eisen dat deze alsnog geleverd wordt. Is het product wel geleverd maar is deze bijvoorbeeld kapot? Dan kun je vragen om een vervangend product.

In beide gevallen is het wel belangrijk dat je de leverancier zo snel mogelijk informeert over het probleem. Vaak kom je zo al tot een oplossing en ontstaat er helemaal geen conflict. Kijk voordat je contact opneemt nog wel even goed naar de algemene voorwaarden van je leverancier. Dan weet je precies waar je met elkaar over praat.



Als het een juridisch conflict wordt

Kom je er niet uit met je leverancier? Dan kun je overwegen om juridische stappen te ondernemen, afhankelijk van of je dit de moeite waard vindt. Het is dan wel verstandig om juridisch advies in te winnen voor je hiertoe overgaat. Een kleine fout kan namelijk betekenen dat je je recht niet haalt, dus weet wat je moet doen.

Een juridisch adviseur kan je precies helpen om de juiste stappen te nemen. Vaak neemt die ook de communicatie met de leverancier van je over. Dat kan prettig zijn, zeker wanneer je al een jarenlange relatie met die persoon hebt. Ook geeft een jurist je advies over redelijk is om te eisen, zodat je zeker weet dat je werkt aan de best mogelijke oplossing.