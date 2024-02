Visser Patrick Schilder wint rechtszaak tegen de Nederlandse staat

Wat wij hebben bereikt is een unicum

Volendammer visser Patrick Schilder ‘Loege’ nam het de afgelopen zeven jaar op tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Nu heeft hij in zijn hoger beroepzaak tegen de Nederlandse staat gelijk gekregen. „Wat wij hebben bereikt is werkelijk een unicum. We zijn hier wel degelijk trots op”, reageerde Schilder dolblij. In haar uitspraak heeft de Raad van State besloten dat het ministerie opnieuw aan de slag moet met de schadeclaim van Schilder. Door: Chris Bond

Het begon in 2017 met dijkversterkingswerkzaamheden aan de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, het gebied waar Patrick Schilder 56 fuiken had liggen. De visserman werd gevraagd zijn netten tijdelijk weg te halen, en zou via een nadeelcompensatieregeling zijn misgelopen omzet vergoed krijgen van Rijkswaterstaat. Die regeling liep echter niet op rolletjes, merkte de palingvisser al snel.

Circus van regeltjes

Schilder: „Rijkswaterstaat kwam destijds met een regeling, en dat zou allemaal perfect lopen. Maar toen moesten we ons langs een heel circus van regeltjes worstelen, waarin ik moest aantonen dat al mijn cijfers klopten.” Het ministerie kende een vergoeding toe voor 50 procent van het door Schilder beweerde omzetverlies. Het ministerie twijfelde namelijk aan het aantal misgelopen kilo’s vis dat de Volendammer had gerapporteerd. Maar omdat er van die 50 procent ook nog ondernemersrisico werd afgetrokken, kwam die vergoeding uit op een kleine 25 procent. Dat vond Schilder zo teleurstellend dat hij het bij de rechter voorlegde.

‘Geen maatwerk’

In zeven jaar tijd verloor hij maar liefst twee keer bij de rechter. Overtuigd van zijn gelijk tegenover de Staat besloot Schilder toch in hoger beroep te gaan, en daar haalde de visserman deze maand zijn gelijk. De Raad van State oordeelde dat demissionair minister Mark Harbers ‘geen maatwerk leverde’ door de visser enkel 50 procent van zijn omzetverlies te vergoeden. De ambtenaren op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moeten nu opnieuw aan de slag met de schadeclaim van de Volendammer. „Nu staan wij weer 1-0 voor”, zegt Schilder trots. „Het ministerie zal nu over de brug moeten komen.”

‘‘Deze uitspraak is een steuntje in de rug voor al onze collega’s”

„Wij vissers worden continu tegengewerkt. Gedurende het verloop van deze zaak begonnen we het vertrouwen in de rechtspraak wel te verliezen. Op een gegeven moment word je er moedeloos van”, geeft de visser toe. „Deze uitspraak is een steuntje in de rug voor al onze collega’s die dit gedoe niet aandurven. Wij hebben laten zien dat er wel degelijk nog kans is om ons recht te halen.”