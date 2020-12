Partner content

Wat zijn de verschillen tussen multifocale, bifocale en varifocale glazen?

Meer dan de helft van de Nederlandse inwoners draagt dagelijks een bril om een oogafwijking te compenseren, al kan dit natuurlijk ook met lenzen. Een groot deel van hen gebruikt een bril omdat ze op de langere afstand minder scherp kijken. Ouderen zullen juist eerder een leesbril gebruiken waarmee ze dingen die dichterbij hun ogen beter kunnen bekijken. Het is niet eenvoudig om een geschikte bril te gebruiken. Voor een leesbril voor vrouwen zul je in de categorie leesbril dames namelijk ontzettend veel opties vinden. Ook is het moeilijk om een bril te vinden doordat je moet kiezen tussen multifocale, bifocale en varifocale glazen. De verschillen tussen deze soorten kun je hieronder vinden.

Bifocale glazen

De meeste mensen die ouder dan 40 zijn zullen op den duur te maken krijgen met verziendheid. Meestal zul je dit probleem oplossen met een leesbril, maar dit is niet heel praktisch als je al een bril draagt tegen bijziendheid. Bifocale glazen zijn dan de perfecte oplossing. Zulke glazen bestaan namelijk uit twee delen. Eén deel is voor dichtbij, terwijl de ander juist voor veraf is. De sterkte van de glazen zal dus ook aangeduid worden met twee cijfers: een cijfer achter een + teken en een cijfer achter een - teken. De bifocale glazen hebben wel een nadeel. De grens tussen het - en het + deel is namelijk erg abrupt. Het zou hierdoor lastig kunnen zijn in sommige gevallen als je een voorwerp probeert te zien die op een middelgrote afstand van je staat.

Multifocale en varifocale glazen

Ben je op zoek naar glazen die optimaal zicht bieden op iedere afstand dan zijn multifocale of varifocale glazen zeker geschikt voor je. Dit zijn namelijk dezelfde glazen, maar beide termen worden vaak gebruikt. Multifocale en varifocale glazen hebben net als de bifocale glazen een deel dat beter zicht biedt op lange afstand en een deel dat juist meer geschikt is voor het dichtbij kijken. Het belangrijkste verschil met de bifocale glazen is dat de overgang tussen de twee delen hierbij niet abrupt is, het is juist meer vloeiend. Dit komt doordat de sterkte van de multifocale en varifocale glazen geleidelijk toeneemt van boven naar beneden.