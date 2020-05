Partner content

Wat zijn de voordelen van tempex platen voor het isoleren van de woning?

Tempex platen kunnen gebruikt worden voor het isoleren van zowel vloeren als daken, terwijl ook wanden met dit materiaal geïsoleerd kunnen worden. Dergelijke platen worden ook wel EPS of piepschuim genoemd. Ze worden met name gebruikt als vloerisolatie, al kun je ze ook gebruiken voor het opvullen van je vloeren. Het grootste voordeel van de tempex platen is de goede isolatie waarde. Daarnaast is het materiaal ook nog eens erg licht, wat natuurlijk ook zeer handig kan zijn.



Duurzaam bouwen

Tempex EPS gebruiken kan onder meer als je duurzaam wilt bouwen. Dit komt omdat het een veelzijdig materiaal is voor isolatie. Het is verkrijgbaar in veel verschillende vormen en dikten. Dit zorgt ervoor dat er naar alle waarschijnlijkheid een exemplaar is die perfect is voor je huis. Is dit niet het geval dan kun je alsnog zelf de platen geschikt maken. Dit kun je doen door meerdere dunne isolatieplaten tegen elkaar te plaatsen. Op deze manier kun je zelf eenvoudig de dikte van de isolerende laag bepalen.

Vloer isoleren

Met piepschuim kun je dus onder meer de vloer van een woning, schuur of tuinhuisje isoleren. Dit komt onder meer omdat het veelzijdig is, terwijl het ook eenvoudig te bewerken is. De platen isoleren natuurlijk ook uitstekend en zijn te gebruiken op meerdere manieren: als korrels, maar ook als platen. De platen worden met name ingezet bij het isoleren van een vloer, wat ook het geval kan zijn bij een gietvloer. Natuurlijk kunnen de EPS platen ook bij andere vloeren gebruikt worden.

Voordelen

De voordelen van de tempex platen zijn al veelvuldig vermeld in dit artikel, maar hier een korte samenvatting. Piepschuim is onder meer eenvoudig aan te brengen, maar het is ook gemakkelijk te vervormen. Bovendien is het een lichtgewicht maar heeft het toch een hoge isolatie waarde. Daarnaast is de levensduur van de EPS platen ook nog eens lang. Een ander voordeel van tempex is dat het vochtbestendig is. Iets dat tegenwoordig steeds belangrijker wordt is dat het recyclen. Het mooie aan de piepschuim platen is dat ze volledig te recyclen zijn.