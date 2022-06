Partner content

Wat zijn populaire cocktails?

Vooral in de zomertijd zie je veel cocktails voorbij komen. Het is natuurlijk ook erg lekker om met het warme weer een fris en tropisch drankje te kunnen drinken. Vooral in vakantielanden zie je dit veel voorkomen. Grote cocktails in de meest aparte cocktailglazen. Naast dat je al deze cocktails kunt drinken wanneer je van huis bent, kun je ze ook zelf gaan maken. Hoe leuk is het om uiteindelijk te kunnen genieten van jouw zelfgemaakt cocktail? Hieronder lees je meer over verschillende cocktails en de ingrediënten daarvan!

Tropisch groen drankje

Als eerste heb je de mojito. Dit drankje is te herkennen aan de groene kleur. De groene kleur is afkomstig door de munt planten en limoen die erin te vinden zijn. Wanneer je het drankje drinkt, ervaar je een frisse smaak. Naast de limoen en munt die te vinden zijn in het drankje, zit er nog rum, bruisend water, suiker en ijsblokjes in. Doordat het drankje in een apart glas zit, ervaar je nog eens een extra beleving.

Houd je van ijs? Dan ben je bij dit drankje aan het goede adres!

De scroppino is een lekker verfrissend drankje. Wanneer je van ijs houd, is dit een goede aanrader. Het drankje is vooral in Italië niet meer te missen. De smaak die bij dit drankje niet te missen is, is de smaak van citroen. De reden hiervan is dat het gemaakt wordt met citroensorbetijs. Naast het citroensorbetijs, zit er nog prosecco en wodka in. Wanneer je een echte citroen liefhebber bent, kun je er ook voor kiezen om de wodka om te ruilen met limoncello. Hierdoor krijg je een extra citroensmaak. Je kunt dit drankje zowel op een feestje als bijvoorbeeld een toetje eten. Veel mogelijkheden en met warm weer zeker niet te missen.

Drankje van weinig moeite

Wanneer je thuis graag een cocktail zou willen maken, maar hier het liefste niet al te veel tijd en moeite in wilt steken, is de gin-tonic een erg goede oplossing. Het enige wat je voor dit drankje hoeft te doen is naar de online slijterij of een winkel gaan en daar tonic en gin kopen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om het drankje wat op te fleuren door er iets aan toe te voegen. Hierbij kun je denken aan frisse komkommerrepen. Het drankje ziet er daardoor gelijk fris en tropisch uit.



Een drankje dat je wakker houdt

De espresso martini laat je verrassen. Dit drankje is hoewel je het misschien wel zou verwachten, niet gemaakt met martini. De reden van de naam is afkomstig van het glas waar het drankje ingeschonken wordt. Maar welke dranken bevinden zich dan wel in de espresso martini? In het drankje zit zoals verwacht espresso, maar daarnaast ook nog wodka, koffielikeur en eventuele koffiebonen als toevoeging.

Populair drankje in serie

De Cosmopolitan is een erg bekend drankje in de serie Sex and the City. Hierin wordt het drankje vaker genuttigd. Naast dat het drankje in die serie erg populair is, is er ook een tijdschrift met dezelfde naam. De ingrediënten die zijn te vinden in het drankje zijn wodka, triple sec, cranberry sap en limoensap. Als garnering kan er een gebrande sinaasappelschil op zitten.