Waterdamkamp 2022 een daverend succes

Dankzij het vertrouwen en vele bijdragen van sponsoren beleefden 254 kinderen van 16 tot 18 augustus sportief plezier tijdens de bijzondere ‘Platteland en Boerderij’ editie van het Waterdamkamp, gehouden op het terrein van de Waterdam in Volendam. De eerste twee dagen waren uitsluitend voor de groep 8 kinderen en de laatste dag sloten ook kinderen uit groep 7 aan. Het was een bijzondere samensmelting en een ervaring om trots op te zijn.

Maandagavond voorafgaand aan het kamp werden de tenten opgezet met hulp van vele ouders. Prachtig om te zien van wie de kinderen hun enthousiasme hebben. Top! Op de eerste dag werden de kinderen vermaakt met sport en spel elementen in samenwerking met Flitz-events. Van boogschieten tot expeditie Robinson, met als bijzonder element het avondprogramma samen met de ouders. Na een lekkere warming-up van juf Lize van Bounce was het tijd voor een heuse militaire training onder leiding van Mind the Body, waarbij de kinderen samen met -en tegen- hun ouders tot het uiterste gingen. Woensdag stonden de waterspellen op het programma: tobbedansen, buikschuiven en waterskiën. Ook de klassieke spellen zoals pijltjes gooien en trefballen mochten niet ontbreken. Het was deze dag wat nat maar het plezier was er niet minder om.

Op donderdagochtend gingen wij vroeg richting de Waterdam, waar ook 100 kinderen uit groep 7 aansloten. De ouders waren lichtelijk in paniek, omdat niemand wist wat we precies gingen doen. Het werd uiteindelijk Poldersport de Kwakel en dit bleek een schot in de roos. Wat hebben wij genoten van zoveel lachende en slootje springende kinderen. Na een prachtige dag werd om 18.00 uur tijd om de tenten te verbouwen naar ware slaappaleizen. De extra tenten die nodig waren om iedereen van een slaapplaats te voorzien waren s’ middags al door een groep enthousiaste ouders opgezet. Onder leiding van onze eigen dj’s en met een gastoptreden van niemand minder dan Peppino barstte het feest los. Als kers op de taart mochten de kinderen dit jaar van 22.00 uur tot 24.00 uur zowel binnen als buiten zwemmen. Rookmachines en speciale lichteffecten zorgden voor een heerlijk sfeertje.

De kinderen werden alle dagen getrakteerd op heerlijk eten en drinken. Niets was te gek. Patat met kipnuggets, rijkelijk belegde broodjes, warme flippen, heerlijk vers fruit, malse sterhaasjes, schalen vol snacks en niet te vergeten de overheerlijke poffertjes van ome Dick Babbet. Genoeg snoep, chips, ijs en drinken zorgde ervoor dat het keukenteam handen te kort kwam. Maar de buikjes waren vol en daar doe je het voor. Onze speciale dank gaat ook uit naar Zwembad de Waterdam voor de gastvrijheid, de RKAV en Rene voor het beschikbaar stellen van de keuken, Disco Dobbel voor de muziekapparatuur en Tol Plaatwerk voor het gebruik van het wagenpark. Daarnaast willen wij alle kinderen, vrijwilligers, hulpouders, de nachtwakers, onze eigen kapelaan Goos, spreekstalmeester Roos, onze fotografe Jenny en eigenlijk iedereen die ons heeft bijgestaan om dit kamp tot een succes te maken vanuit de grond van ons hart bedanken! Zonder jullie hadden wij het niet gered!

Na de kermis starten wij weer met de voorbereidingen voor het aankomende jaar en houden wij iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen via lokale krant en social-media. Nu gaan wij eerst even bijkomen en dankbaar zijn voor wat we samen hebben mogen meemaken.

Dit kamp wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sondag en Schilder BV, Slijterij De Stient, Snoek Patat en Zoon, Kras Recycling BV, Molenaar en Zwarthoed Verzekeringen, Kivo, Rijvo Tegelhandel BV, Cafe- Restaurant de vrijheid, Pearl opticiens, Contaxus Belastingadviseurs, Veerman en Kemper, Kinderboetiek Sanny, M.de Groot & ZN BV, 100% NL Magazine, NBC Van Roemburg en partners, Promo Volendam, Rabobank de Wensboom, Tol Plaatwerk, Mercuurbouw, Vishandel Sier en Jonk, Molenaar en Zwarthoed Verzekeringen, Regiobank, TPS Volendam, HTC de Boer, Metselbedrijf Veerman en Schilder, Tom Schilder, Schildersbedrijf S&V, Unique Afwerking, Koning Tegelwerken, Afwerkingsbedrijf Berkhout Volendam, Voegbedrijf Toet & Verolie, DSD Tegelwerken, Ben Koning Tegelwerken, Schilder Tegelwerken, Axento Vermogensbeheer, Lotje Wine & Dine, JE Bouw, Mooijer Volendam, J. Zoetebier Stucadoors, STV Timmerwerken, Tol Stein Metselwerken, BGI Tegelwerken BV, Simple Numbers, Smit Electratechniek, Lockmaster Benelux, Runderkamp Catering, Slagerij Bakkertje, Slagerij J en J, Bakkerij Van Pooy, Snackbar Roma, Rijkenberg, Freek Schilder Vissnacks, De Sterkip, Dick Babet Tol, Kap Holding BV, Schildersbedrijf Zwarthoed, HSV-ICT, Vishandel Drum en zonen, FTB Schilderwerken, LNL BV, BKS Spouwisolatie, Bouwdam BV, J-Wise Business Intelligence, Niels de Boer Stucwerken, X-Cel.nl, Intersport Theo Tol, F. Schokker Onderhoudsbedrijf, Carlo Tol, Nico Tol HNR, Vishandel Sier, Van Roemburg en Partners , Ben Bootsman, Ed Guijt.