Waterland Werkt: Het grootste werk- en leerfestival in de regio gratis te bezoeken Waterland Werkt, het veelbelovende werk- en leerfestival dat vorig jaar zo’n 5000 bezoekers trok, staat weer voor de deur. Op zondag 8 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur wordt iedereen welkom geheten in en rondom H20 en het Gerrit Rietveld aan De Spinnekop op industrieterrein De Koog in Purmerend voor een dag vol inspiratie, kennisdeling en ontdekking. Met meer dan 100 exposanten, een divers programma en boeiende activiteiten belooft Waterland Werkt een evenement te worden dat je niet wilt missen. Waterland Werkt is niet zomaar een beurs, maar eerder een festival vol kansen voor jongeren, werkzoekenden en nieuwsgierige bezoekers. Het biedt een unieke gelegenheid om je te oriënteren op de arbeidsmarkt, carrièrepaden te verkennen en de opleidingen te ontdekken die aansluiten bij je interesses en ambities. Van bouw tot zorg, van ICT tot food, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Het festival biedt een uitgebreid programma voor iedereen. Leerlingen en studenten kunnen inzicht krijgen in hun toekomstige carrière door te praten met experts en zelfs de nodige handenarbeid te verrichten, zoals sleutelen aan een auto of een muurtje metselen. Werkzoekenden kunnen hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt verkennen en contact leggen met potentiële werkgevers.

Daarnaast wacht er een breed scala aan activiteiten op de nieuwsgierige bezoeker. Van workshops over persoonlijke presentatie en LinkedIn-gebruik tot het verkennen van verschillende beroepen met behulp van VR-brillen, drone vliegen en zelfs het bouwen van een boot van afval bij het Ontdeklab – Waterland Werkt biedt een boeiende en interactieve ervaring voor alle aanwezigen.

Voor geïnteresseerden is er na de afsluiting van Waterland Werkt om 16.00 uur een inspirerende lezing van de Plastic Soup Foundation. Wethouder Angelique Bootsman (gemeente Edam Volendam) zal het werk en leer evenement afsluiten en wethouder Coen Lageveen (gemeente Purmerend) zal de aftrap geven voor De week van de Duurzaamheid die wordt ingeluid met de lezing. Het volledige programma en een lijst van deelnemende exposanten zijn te vinden op de officiële website van Waterland Werkt, www.waterlandwerkt.nl. Gratis Busvervoer van Buiten Purmerend

Voor bezoekers van buiten Purmerend is er een speciale Waterland Werkt busdienst beschikbaar. Deze bus rijdt van Landsmeer, Monnickendam, Volendam, Edam naar het festivalterrein en weer terug. De exacte tijden en haltes zijn te raadplegen op www.waterlandwerkt.nl. Bezoekers worden aangemoedigd om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken, bij de ingang aan de Bergmolen zijn er voldoende stallingen. Parkeren

Voor degenen die toch met de auto komen, zijn er parkeermogelijkheden in de garage onder De Beuk, rechts op het terrein van Praxis, en in de straten tussen De Flevostraat en De van IJsendijkstraat. Houd er rekening mee dat De Spinnekop op De Koog op 8 oktober wordt afgesloten om ruimte te bieden aan groot materieel, waaronder indrukwekkende vrachtwagens en andere voertuigen.

Waterland Werkt is niet alleen een beurs; het is een bron van inspiratie en mogelijkheden voor iedereen die op zoek is naar nieuwe kansen in de regio. Kom op zondag 8 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur langs en laat je verrassen door de vele carrièremogelijkheden die voor je openliggen. Voor meer informatie en updates over Waterland Werkt, bezoek onze website op www.waterlandwerkt.nl.

