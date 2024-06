Waterland Werkt: vrijblijvend kennismaken met vele regionale bedrijven

Tijdens ‘Waterland Werkt’ krijgen geïnteresseerden de gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met vele bedrijven in de regio. Hierdoor kunnen bezoekers zien welke ontwikkelingen er allemaal gaande zijn. Daarnaast is het mogelijk om vertegenwoordigers van ondernemingen te spreken over wat zij aan banen te bieden hebben. De komende editie van het evenement vindt plaats op 6 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur.

Als locatie koos de organisatie net als eerder voor industrieterrein De Koog in Purmerend, Spinnekop 1-3. Het ‘werk- en leerfestival’ vindt verder plaats rondom scholen en de (e)sports-techcampus. Carmen Mooijer is als HR Manager van KIVO betrokken bij de organisatie van Waterland Werkt. Zij vertelt over wat bezoekers en ondernemers zoal kunnen verwachten van het festival. ,,Waterland Werkt is een banenbeurs, waar veel verschillende werkgevers uit allerlei branches aangeven wat ze doen. Ze staan daar met stands om te vertellen waar werk in te vinden is. Maar het is ook echt voor scholieren om te oriënteren op de arbeidsmarkt überhaupt. Ze kunnen bekijken: welke branches zijn er, wat spreekt me aan, welke werkgevers zijn er. Het is dus echt een leuk evenement om heen te gaan als scholier.”

KIVO is als grote werkgever present bij het festival, evenals vele andere Volendamse bedrijven. Carmen legt uit dat het terrein is verdeeld in verschillende onderdelen. Zo maakt KIVO deel uit van de ‘industriehoek’. Er zijn volgens haar zeker niet alleen grotere ondernemingen aanwezig. Mensen die zich willen bekwamen in het kappersvak kunnen er ook terecht, om maar iets te noemen. ,,Het gaat van horeca, tot techniek, tot AI, tot marketing, industrie, schoonheid, zorg en IT: van alles is er wat. Een heel breed aanbod aan bedrijven dus.

Het mooie van Waterland Werkt vindt Carmen dat dit echt gaat over zaken die hier in de regio spelen, niet ‘aan de andere kant van Nederland’. ,,Dat maakt dat het sterk tot de verbeelding spreekt. Als KIVO staan we nu voor de vierde keer op het festival, het wordt al langere tijd georganiseerd. Waterland Werkt is ontstaan vanuit de behoefte van werkgevers om zich te laten zien, maar ook vanuit de wens van belangstellenden voor meer informatie om te kunnen oriënteren. Doordat dit zo laagdrempelig is, hoef je als 16-jarige niet meteen te bellen met bedrijven of langs te gaan.”

Bezoekers kunnen allerlei vragen stellen. Bijvoorbeeld: wat voor banen hebben jullie te bieden, wat is daar voor opleiding voor nodig en wat zijn de verdiensten? De aanwezige bedrijven besteden volgens Carmen veel aandacht aan hoe ze naar voren komen tijdens het festival. ,,Bijvoorbeeld voor het AI-gedeelte worden hele robots meegenomen, om die te kunnen promoten en om te kunnen laten zien hoe die werken. Bij andere stands kun je meedoen aan een quiz, of zijn er prijsvragen. Bedrijven gaan er niet staan zonder allerlei materialen mee te nemen. Het is echt leuk om er even rond te lopen, al is het maar vrijblijvend.”

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nog aanmelden via de onderstaande website: www.waterlandwerkt.info