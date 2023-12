‘Wauw, wat gaan we allemaal doen’

Vanaf het begin van dit schooljaar zijn basisscholen verplicht hun leerlingen wekelijks twee lesuren bewegingsonderwijs aan te bieden, onder leiding van een op de ALO afgestudeerde vakleerkracht of een bevoegde groepsleerkracht: een juf of meester met een zogeheten aantekening. In Edam maken de vakleerkrachten er al langer een fantastische dynamische gymles van, voor beide uren; in Volendam gebeurt dat sinds twee jaar, voor één uur in de week, gefinancierd door de SKOV. Wesley Meijer en Gabrielle Silven zijn momenteel de enige lesgevers, waardoor zelfs niet alle SKOV-kinderen les krijgen van een vakleerkracht. Het werven via uitgezette vacatures levert niets op. En wat gebeurt er wanneer de SKOV over twee jaar, zoals bij de aftrap gesteld, wil dat de scholen zelf de gymdocent gaat betalen? Een rondje langs de velden, in een tweeluik.