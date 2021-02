Klanten en medewerkers reageren op het einde van Deen supermarkten

‘We gaan DEEN ontzettend missen’

Het nieuws kwam voor veel mensen totaal onverwacht: Deen Supermarkten stopt ermee. Omdat het Noord-Hollandse familiebedrijf geen mogelijkheid ziet om in de toekomst nog te concurreren met grotere supermarktketens, verkoopt Deen nog dit jaar al haar winkels aan Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt. Om toonaangevend te blijven in de snel veranderende en competitieve markt zijn de komende jaren namelijk forse inspanningen nodig. Deen zou met het oog op de toekomst flink moeten investeren in de mechanisatie van de logistiek en e-commerce. De omvang van de nodige investeringen heeft de familie doen besluiten om het bedrijf te verkopen. De reacties van klanten en medewerkers in Volendam variëren van droevig tot overwegend positief.

Door Leonie Veerman

Deen, Burg. van Baarstraat

(wordt Vomar)

,,Ik moest het nieuws eerst nog wel even een tijdje laten bezinken”, zegt Stefan Lodewijks, assistent bedrijfsleider van het Deen filiaal in de Burgemeester van Baarstraat. ,,Het is natuurlijk een ontzettend droevig bericht.” Stefan werkt al 5,5 jaar voor Deen, waarvan het laatste anderhalf jaar in dit filiaal. ,,Voor mij voelt Deen echt als familie, en ik heb mijn werk hier altijd met erg veel plezier gedaan. Ik vind het dan ook erg jammer dat Deen niet verder gaat, maar begrijp de achterliggende redenen.”

Toen duidelijk werd dat het personeel in deze winkel wordt overgenomen door de Vomar was dat voor Stefan een grote opluchting. ,,Het zal een nieuwe uitdaging worden voor ons team, maar ik ben ervan overtuigd dat we de overstap naar Vomar tot een succes kunnen maken. We zijn namelijk een ontzettend hecht team, en met name na het afgelopen bijzondere jaar weten we wat we samen kunnen bereiken.”



Centraal

Stefan benadrukt dat er in ieder geval een ding hetzelfde zal blijven in de nieuwe Vomar: ,,De klant zal voor ons centraal blijven staan. Die klantvriendelijkheid is een belangrijke kernwaarde van Deen, en die zullen we gewoon met ons meenemen in de nieuwe formule. Zo zorgen we er voor dat onze vaste klanten nog altijd met plezier naar onze winkel kunnen komen voor hun dagelijkse boodschappen.”

Voor de 77-jarige mevrouw Molenaar hakte het nieuws dat Deen stopt er flink in. ,,Ik vind het echt heel erg, zegt ze terwijl ze haar eerste boodschappen in haar kar legt. ,,Ik ben al een jaar of veertig vaste klant en ik vind Deen een erge fijne winkel. Je vindt hier nog van die vertrouwde ouderwetse merken. Ik vind het jammer als ik die straks moet missen. Verder weet ik hier nu alles goed te vinden. In de nieuwe winkel zal het wel weer even flink zoeken worden.” Ze zucht: ,,Maar ja, als je honger hebt, ga je straks toch wel gewoon weer naar die nieuwe winkel.”

Bij de afdeling groente en fruit staan meneer en mevrouw Eijlander. Ook zij geven aan het ontzettend jammer te vinden dat Deen verdwijnt. ,,Er zijn een hoop specifieke Deen-artikelen die ik ontzettend ga missen”, vertelt de 70-jarige mevrouw Eijlander. ,,En dan vooral de bloemen. Ik neem hier iedere week bij het boodschappen doen altijd een bos bloemen mee. Ik ben namelijk niet zo van een ‘rokertje’, maar meer van een ruikertje. Bij de Vomar is het aanbod planten en bloemen zeer beperkt, dus dat ga ik wel erg missen.” Meneer Eijlander knikt. ,,Maar we wonen hier vlakbij, dus we zullen het gewoon met de Vomar moeten doen straks.”

Deen De Stient

(wordt Albert Heijn)

Bij kassamedewerkster Thea Kuil kwam het nieuws dat Deen stopte als een bom binnen. ,,Ik werk al zo’n dertig jaar in dit filiaal in de Stient, dus het was eerlijk gezegd wel even heftig toen ik het hoorde. En dat geldt ook voor veel van mijn collega’s. De meeste vrouwen die hier werken zijn ook al op hun zestiende begonnen. We zijn samen echt met Deen meegegroeid, eerst nog onder Koos Deen, later onder Fons Deen en nu onder leiding van Annemieke.”

‘Deen voelde echt

als een hecht

familiebedrijf en zorgde

altijd goed voor het personeel’

Voor Thea heeft Deen vanaf het begin als een hecht familiebedrijf gevoeld. ,,Er is altijd erg goed voor het personeel gezorgd. Dat mag best even gezegd worden, want dat deden ze helemaal top. Bij Deen waren wij bijvoorbeeld ook bij de eerste supermarktmedewerkers die een coronabonus kregen. Na zo’n heftig jaar was dat natuurlijk erg fijn. We moeten nog maar afwachten of ze bij Albert Heijn ook zo goed voor hun personeel zorgen, maar ik heb daar wel positieve verhalen over gehoord.”

,,We zijn erg blij dat we niet op straat komen te staan”, vervolgt Thea. ,,Het is namelijk de bedoeling dat Albert Heijn al het personeel in ons filiaal overneemt, dus we kunnen positief vooruit blijven kijken. Al blijft het natuurlijk wel spannend, zo’n nieuwe werkgever. We zullen onszelf opnieuw moeten bewijzen, en het zal nog wel even wennen worden aan het nieuwe concept, al zal het werk voor ons in de basis hetzelfde blijven.”

Volgens Thea lopen de reacties van de klanten erg uiteen. ,,Van alle mensen die ik hier aan mijn kassa spreek, reageert grofweg de helft erg geschrokken. Veel van hen vrezen namelijk dat de boodschappen bij de Albert Heijn duurder zullen zijn. Ik denk zelf eigenlijk dat dit wel meevalt, want Albert Heijn heeft namelijk ook gewoon koekjes van # 1,-. Ze hebben echter een groter assortiment, dus er liggen dan ook zes andere soorten koekjes naast die duurder zijn. Maar uiteindelijk ligt het er aan welke producten je kiest.”

Zeer geliefd

Thea merkt dat er ook veel mensen juist erg enthousiast zijn over de komst van Albert Heijn. ,,En dan vooral vanwege het bredere assortiment, want in de schappen van Albert Heijn vind je toch vaak net even meer speciale producten.”

,,Qua assortiment kan Albert Heijn echter niet tippen aan onze planten en bloemen afdeling”, vervolgt Thea. ,,Op dat gebied is het aanbod van Deen bijzonder ruim en bovendien zeer geliefd onder de klanten. We hopen dan ook dat deze afdeling in haar huidige vorm blijft bestaan.” Thea vermoedt dat Albert Heijn zal overwegen om de planten en bloemenafdeling over te nemen, met name omdat de omzet daar ook erg groot is. ,,Maar zeker weten doen we dat nog niet”, zegt ze.

De 38-jarige Melanie Lautenschutz is een van de klanten die uitkijkt naar de komst van Albert Heijn. ,,In eerste instantie schrok ik wel even toen ik het nieuws hoorde dat Deen verdwijnt, maar ik ben eigenlijk ook wel blij met de komst van Albert Heijn. Vooral omdat zij aanzienlijk meer vegetarische producten in hun assortiment hebben. Wij zijn thuis namelijk ‘flexitariërs’ en wisselen vlees en vis graag af met vleesvervangers. De laatste tijd bak ik ook geregeld wat lekkers, dus ik ben ook benieuwd naar de soorten meel die Albert Heijn allemaal verkoopt.”

‘We gaan de

knoflooksaus van

Deen zeker missen’

Melanie is wel bang dat het straks allemaal wat duurder wordt dan bij Deen en tevens geeft ze aan dat ze één specifiek Deen-product wel ontzettend zal missen. ,,De knoflooksaus van Deen is bij ons thuis een grote hit. Vooral mijn man is gek op die knoflooksaus. We raken straks aan de knoflooksaus van Albert Heijn. Het is niet anders.”

Melanie vind het erg positief dat al het personeel wordt overgenomen: ,,Er werken hier namelijk ontzettend leuke mensen, en de meeste medewerkers werken hier al jaren, dus het zijn bekende gezichten. Ze zijn stuk voor stuk erg klantvriendelijk ik vind het daarom altijd wel ff gezellig om mijn boodschappen hier te doen. Ik ben ervan overtuigd dat dat straks ook zo zal blijven.”



Deen Edam

(wordt Albert Heijn)

Peter Rosner, de bedrijfsleider van het Deen filiaal in Edam, zag het einde van Deen niet aankomen. ,,Het nieuws kwam bij mij binnen als een donderslag bij heldere hemel”, zegt Peter. ,,Ik moet het eigenlijk nog steeds een plekje te geven. Ik werk namelijk al meer dan tweeëndertig jaar met heel veel plezier voor dit bedrijf. Dat daar nu een einde aan komt, vind ik persoonlijk erg jammer.”

Hoewel Peter ervan uitgaat dat de overgang naar zijn nieuwe werkgever Albert Heijn goed geregeld wordt, speelt er natuurlijk een hoop onzekerheid bij zowel hem als zijn team. ,,Je vraagt jezelf natuurlijk toch af hoe de toekomst eruit gaat zien”, zegt Peter. ,,Als leidinggevende vond ik de korte lijnen hier bijvoorbeeld erg prettig. Deen is in de afgelopen jaren enorm gegroeid, maar de sfeer in het bedrijf is nog altijd erg familiair en gemoedelijk. Het contacten tussen de directie en de filiaalleiders is erg goed en ik kan de mensen van het hoofdkantoor nog altijd erg makkelijk benaderen. Of dat zo ook zo zal zijn bij Albert Heijn is natuurlijk nog maar de vraag.”

Christa van Meer haalt haar boodschappen al jaren bij de Deen in Edam en vind het erg jammer dat haar vertrouwde supermarkt straks verdwijnt. ,,Ik snap niet dat ze stoppen, want ik vind het een erg goede winkel. Mijn ouders wonen in Rotterdam en doen hier elke week steevast hun boodschappen als ze op bezoek komen. Bij Deen heb je namelijk een flink aantal producten die je nergens anders kan vinden. Zo ben ik zelf bijvoorbeeld gek op de scharrelkipfilet en hier hebben ze een zeer ruim assortiment scharrelvlees. De Albert Heijn staat natuurlijk niet zo goed bekend om de kip die ze verkopen.”

Christa kiest graag voor biologische producten, en geeft aan ze deze bij Deen nog voor een zeer goede prijs kan vinden. ,,Die prijs/kwaliteit verhouding heb je bij de Albert Heijn niet, daar kost de scharrelkipfilet al snel het dubbele”, zegt Christa. ,,In mijn omgeving hoor ik ook van veel mensen dat zij er niet blij mee zijn dat hier straks een Albert Heijn komt, met name om die reden dat het allemaal mogelijk flink duurder zal worden. Ik denk zelfs dat veel mensen voor hun boodschappen straks zullen uitwijken naar de Vomar of zelfs de Lidl in Purmerend.”

‘Met de Deen-

sponsoractie haalde

onze vereniging altijd

een mooi bedrag op’

Als enthousiast lid van judovereniging Budocentrum Fun & Fit geeft Christa aan dat ze ook de jaarlijkse sponsoractie van Deen ontzettend zal missen. ,,Wij doen elk jaar mee met de Deen sponsoractie en zijn daar altijd super blij mee. Tot nu toe hebben we elk jaar een mooi bedrag opgehaald en voor een vereniging als ons komt dat geld ontzettend goed van pas. Voor alle sportverenigingen in de omgeving zal het verdwijnen van Deen denk ik ook als een flinke klap komen.” Met het einde van Deen Supermarkten verdwijnen binnenkort ook alle producten die onder het huismerk van Deen verkocht werden. Geen van deze producten heeft de gemoederen afgelopen week echter zo druk beziggehouden als de Deen knoflooksaus.

In de reacties die kort na de bekendmaking van het nieuws op social media verschenen werd de knoflooksaus meerdere malen bij naam genoemd. Niet veel later werd er zelfs een heuse petitie opgezet voor het behoud van de saus, die inmiddels al ruim tweeduizend keer ondertekend is.

,,De saus ligt veel mensen duidelijk dicht bij het hart”, zegt Quinten Warner, de 25-jarige Purmerender die de petitie opzette. ,,Ik sta zelf bekend als een groot shoarma liefhebber en bij mij staan dan ook standaard zo’n drie a vier flessen Deen knoflooksaus in de ijskast. Ik denk dat er hier wel ongeveer een halve fles per avond doorheen gaat, dus toen ik het nieuws hoorde dat Deen zou verdwijnen, schoten mijn gedachten eigenlijk gelijk naar de knoflooksaus. Ik dacht shit, dan zit ik straks dus zonder!”

Een andere knoflooksaus gaat er bij Quinten namelijk niet in: ,,De Deen knoflooksaus is een echte smaakexplosie. Hij is minder zuur en heeft een betere structuur dan al die andere knoflooksauzen.”

Voor Quinten begon de petitie in eerste instantie als grap, maar toen hij het aantal handtekeningen in rap tempo zag groeien besefte hij dat de knoflooksaus voor meer mensen een belangrijke plek in hun ijskast innam. Quinten: ,,Dat was het moment dat ik besloot de klantenservice van Deen te bellen. Ik heb de petitie inmiddels ook doorgestuurd naar Albert Heijn. Wie weet kan er een manier gevonden worden om de knoflooksaus te behouden.”

Om zichzelf toch op het ergste voor te bereiden, wil Quinten de knoflooksauzen van andere supermarkten binnenkort blind testen met een vriend van hem. ,,We hebben gehoord dat de knoflooksauzen van de Dekamarkt, Dirk van den Broek en Poiesz (een supermarktketen uit Friesland) erg op die van Deen lijken.” Quinten hoopt zo een degelijke vervanger voor zijn geliefde saus te vinden, al heeft hij er een hard hoofd in: ,,Je hoort nooit iemand over de knoflooksaus van Dirk. Als die echt net zo lekker is als die van Deen had ik dat waarschijnlijk al wel geweten.”